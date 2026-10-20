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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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La mitad de sus goles fueron ante el Barcelona: Lucas Hernández renueva la pesadilla blaugrana

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
Lucas Hernández
Francia
España

Lucas Hernández, estrella del Paris Saint-Germain, firmó un registro especial durante el enfrentamiento ante el Barcelona en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, este martes por la noche.

Según los datos de Mister Chip a través de la plataforma X: "Lucas Hernández marcó el segundo gol del Paris Saint-Germain ante el Barcelona en el minuto 72, elevando su cuenta a cuatro goles en la Liga de Campeones de Europa, la mitad de ellos a costa del Barça".

El cabezazo de Hernández fue el segundo que anota ante la portería del Barcelona en el torneo, tras su gol con el Bayern Munich el 13 de septiembre de 2022, repitiendo así su pesadilla sobre el conjunto catalán con dos camisetas diferentes.

Désiré Doué fabricó el gol desde un saque de esquina, alcanzando así una asistencia por segunda jornada consecutiva en la Liga de Campeones de Europa, confirmando su destacada presencia con el Paris esta temporada.

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