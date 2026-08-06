La ministra de Deportes responde: ¿se ha arrepentido España de organizar el Mundial junto a Marruecos?

España aseguró que albergará la final del Mundial 2030, pese al empeño de Marruecos por disputar el partido en el nuevo estadio Hassan II de la ciudad de Casablanca.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, expresó su confianza en que España albergará la final de la Copa del Mundo 2030, cuya organización compartirá con Portugal y Marruecos.

Declaró en el programa «Hora 25» de la Cadena SER: «Nos lo merecemos, y siempre hemos estado comprometidos con que España la albergue».

Sobre las razones por las que España debe albergar el partido final, explicó: «En primer lugar, somos campeones del mundo masculinos y femeninos. En segundo lugar, España, junto con Portugal, impulsó la candidatura para organizar la Copa del Mundo 2030, y Marruecos se sumó después, además de que contamos con numerosas ventajas y fortalezas como país».

Y sobre las informaciones acerca de que la FIFA habría ofrecido la organización de la final a cambio de apoyar a Infantino, dijo: «Nos sorprendió muchísimo, y lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Trabajamos con la FIFA, y nuestra próxima reunión será en septiembre. Han sido muy claros y contundentes al desmentir esta noticia. Seguiremos trabajando porque queremos, y así debe ser, que la final de la Copa del Mundo se dispute en España».

Sobre si el Gobierno se arrepiente de organizar la Copa del Mundo con Marruecos, dijo: «No voy a comentar eso porque son decisiones que ha tomado la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Esto tiene numerosas ventajas, como hemos visto en este Mundial. La FIFA lo aprobó, y así se hará. Estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia de nuestro país».

Y sobre las ventajas de que la final se dispute en España, afirmó: «Tenemos una gran experiencia en eventos deportivos, pero, además, España cuenta con una red de comunicaciones moderna y la seguridad de la que disfrutamos en este país, y con todas estas ventajas estoy convencida de que la FIFA elegirá a España para disputar el partido final».

En cuanto al lugar donde se disputará la final del Mundial 2030, y la elección entre Madrid y Barcelona, la ministra comentó: «Como Gobierno, queremos que la final se dispute en España. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) lo decidirá, pero queremos que se dispute en nuestro país porque nos lo merecemos, y siempre hemos estado comprometidos con que se albergue en España».

La ministra aseguró que el Gobierno tiene una hoja de ruta «perfectamente definida» y que hay prevista una «reunión de coordinación» con la FIFA en septiembre.

También señaló que 15 ministerios participan en el asunto, junto con 10 grupos de trabajo y más de 100 personas que se esfuerzan al máximo para presentar «argumentos convincentes» a la FIFA para que la final de la Copa del Mundo 2030 se dispute en España.