El mundo del deporte está pendiente de las repercusiones de un caso que podría dejar una gran huella en el futuro del Manchester City, después de que el diario "The Athletic" revelara la condena del club en la mayoría de los cargos relacionados con presuntas infracciones de las normas financieras de la Premier League inglesa.

El diario Sport señaló que las miradas siguen puestas en la sanción que se espera de la comisión independiente, ante la ausencia de una fecha oficial para el anuncio de la decisión.

Según lo recogido por los informes, las posibles sanciones podrían comenzar con una amonestación y multas económicas, y podrían llegar hasta una resta de puntos o incluso la expulsión de la Premier League.

En otro giro, "The Athletic" apuntó a que varios clubes de la Premier League estudian emprender acciones legales a raíz de la condena del Manchester City.

La investigación del caso comenzó en 2019 y se prolongó hasta el 6 de febrero de 2023, cuando la Premier League remitió el expediente a una comisión independiente. El caso incluyó presuntas infracciones financieras que se extendieron a lo largo de 9 temporadas, desde la temporada 2009-2010 hasta la temporada 2022-2023.

Este periodo fue el mismo que presenció el ascenso del Manchester City a la cima del fútbol inglés y europeo bajo la dirección de Pep Guardiola, quien condujo al equipo a lograr 20 títulos en 10 temporadas.

La influencia de Guardiola no se limitó a los títulos que conquistó, sino que también contribuyó a asentar un estilo de juego que dejó su sello en el fútbol inglés. Y desde que surgió el caso, Guardiola no ha evitado hablar de las 115 acusaciones dirigidas al club, sino que ha reiterado en más de una ocasión su confianza en la postura del Manchester City y en su inocencia respecto a las infracciones que se le atribuyen.

En mayo de 2022, y antes de que se dirigieran oficialmente las acusaciones al Manchester City, Guardiola habló sobre la razón de su empeño en defender al club y a quienes trabajan en él. El técnico español dijo: "¿Por qué he defendido al club y a las personas? Porque trabajo con ellos. Cuando se les acusa de algo, les pregunto: contadme lo que ha pasado. Me lo explican y yo les creo".

Después dirigió un mensaje claro a los responsables del club, subrayando que su confianza en ellos está ligada a la sinceridad de estos con él, y recalcó: "Les dije: si me mentís, no estaré aquí al día siguiente. Por eso deposito mi confianza en vosotros, porque os creo al 100% desde el primer día".

Cerca de un año después, concretamente en febrero de 2023, Guardiola habló por primera vez desde que la Premier League dirigió acusaciones oficiales al Manchester City sobre 115 presuntas infracciones financieras durante el periodo comprendido entre 2009 y 2018.

Entonces expresó su plena confianza en la postura del club, diciendo: "Estoy totalmente convencido de que demostraremos nuestra inocencia. Tenemos la suerte de vivir en un país donde todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que ya nos han condenado".

Y en noviembre de ese mismo año, Guardiola insistió en que espera la conclusión de los procedimientos legales y la emisión del fallo, asegurando que está dispuesto a aceptar la decisión final, sea cual sea. Dijo: "Deseo de todo corazón que lleguemos al juicio ante la comisión independiente, y lo repito: independiente, y que se revele lo que ocurrió lo antes posible. Y aceptaremos, como siempre hemos hecho, el fallo".

Guardiola dejó el Manchester City el pasado mayo, antes del anuncio del resultado del caso, y sus declaraciones anteriores vuelven a primer plano ante los nuevos acontecimientos. El técnico español había vinculado con claridad la continuidad de su apoyo al club al grado de sinceridad de los responsables con él, subrayando al mismo tiempo que, si se demuestra la condena del Manchester City, el club deberá asumir las consecuencias derivadas de ello.



