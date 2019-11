La mejoría del Real Madrid se vertebra desde la defensa

El equipo de Zidane no ha encajado goles en sus últimos cinco partidos y no recibe un tanto desde la derrota en Mallorca.

El ha llegado a un nuevo parón de en lo más alto de la clasificación empatado a 25 puntos con el en lo más alto de la tabla y con el Clásico aún por disputarse tras aplazarse para el próximo 18 de diciembre. Tantos culés como merengues han dejado sensación de ser demasiado irregulares pero aún así siguen gobernando LaLiga.

Los merengues también llegaron líderes al parón de octubre pero el globo se pinchó un poco en el primer partido tras el mismo en el que cayeron ante el por 1-0 en la víspera del Clásico y de un duelo crucial en la Champions visitando al en Estambul. Sin embargo, la derrota en las Islas Baleares supuso un punto de inflexión para los pupilos de Zidane.

Desde aquel encuentro, el Real Madrid ha sumado 4 victorias y 1 empate y ha dejado su portería a cero en los cinco partidos de forma consecutiva. Los merengues vencieron por 0-1 y 6-0 su doble compromiso en la Champions ante el Galatasaray y vencieron al y al por 5-0 y 0-4. El 0-0 ante el en el Bernabéu fue el único borrón que impidió a los blancos ser líderes en solitario aprovechando que esa misma jornada el Barça pinchó y perdió por 3-1 en su visita al .

No obstante, el Madrid ha recuperado solidez y el parcial en los seis partidos que ha disputado desde la última fecha FIFA es de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota con 16 tantos a favor y 1 en contra aunque en los dos partidos que no pudo ganar su gran lastre fue que no vio portería.

La mejoría defensiva también ha ayudado a acabar con el debate en la portería, donde Thibaut Courtois se ha reconciliado con la afición del Real Madrid y ha acumulado cinco partidos seguidos sin ver portería. De hecho, el Madrid ya ha dejado su portería a cero en 8 de los 16 partidos oficiales de la temporada y consiguió no encajar en partidos tan decisivos como fueron sus visitas al y al . Sin los goles de Cristiano Ronaldo para desatascar los partidos, el cero en su propia portería asegura más regularidad a los blancos.