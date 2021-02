La mejorable gestión de Zidane

Estaba el Real Madrid adaptándose a su partido frente al Levante cuando el árbitro expulsó a Militao en el minuto ocho. Bettoni debió consultar con su jefe, Zidane, confinado en casa por contagio del COVID19 y decidió retrasar a Casemiro para cubrir la ausencia de un central. El resultado fue una ruptura evidente del centro del campo, la sala de máquinas de cualquier equipo que se precie. El Madrid no mejoró en defensa y tampoco en ataque. Logró adelantarse con un buen gol de Asensio, pero se quedó sin respuestas para remontar cuando llegaron los goles del Levante.

No es la primera vez que Zidane falla en la gestión de un partido, el tramo final con Mariano y Arribas de revulsivo y Benzema en el banco demuestra que el otrora gestor del equipo ha perdido el oremus. Zidane quiso rotar con su plantilla y los resultados le hicieron cambiar de opinión. Ante la adversidad decidió contar con un once clásico repleto de veteranos. El resultado es que los jóvenes no le aguantan y prefieren buscarse la vida en otras partes, por ejemplo, Odegaard en el Arsenal.

Lo que se han quedado son un relleno para los entrenamientos. Ninguno parece mejor. Valverde era una pieza importante del plan B, y a veces del A, ahora no parece valer ni para el C. Vinicius tiene sus limitaciones, pero también una capacidad innata para romper los partidos con su anarquía y su velocidad. Ahora juega como un chico apocado que trata de cumplir con mucho orden, un ejercicio contra natura. Y así más casos. Puede que la plantilla no sea una garantía para ganar la Champions, tampoco lo es para estar a una decena de puntos del líder en la liga, perder con el Athletic en la Supercopa y caer en Alcoy a la primera en la Copa. Zidane ganó el Nobel con 3 Champions, ahora su libro sería un regalo 2X1 en cualquier feria de pueblo.

Juan Carlos Rivero