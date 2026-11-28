Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La preocupación persiste en el Manchester United. El equipo de Mauricio Pochettino ofreció una mejor imagen el sábado, pero cayó 0-4 ante el Brentford en Old Trafford, en parte por un doblete de Callum Wilson. El United sigue 19.º y será colista si el Crystal Palace vence el domingo en casa al Hull City. El Brentford, que no ha ganado ninguno de sus últimos diez partidos a domicilio en la Premier League, ocupa una notable quinta plaza.

Joshua Zirkzee volvió a contar con la confianza de Pochettino y pudo haberle dado una gran alegría a su entrenador ya en el cuarto minuto. El internacional de Países Bajos recibió un pase de Youri Tielemans, pero no logró batir con su remate al portero del Brentford, Caoimhín Kelleher.

Harry Maguire, que vio una amarilla en la recta final y quedó sancionado, también estuvo cerca de marcar con un potente cabezazo al larguero. El rechace le cayó a Amad Diallo, pero Sepp van den Berg bloqueó su disparo. Bruno Fernandes también cabeceó fuera, aunque el comienzo del United resultaba prometedor.

Prometedor o no, fue el Brentford quien se adelantó. Mikkel Damsgaard vio libre a Dango Ouattara cerca del área y este pasó rápidamente a Wilson. El inglés superó a Maguire con un buen control y definió con la derecha, con contundencia, ante Senne Lammens: 0-1.

Anuncios Anuncios

Así, el United también encajó un gol en la duodécima jornada e igualó un récord negativo del club. Solo en la temporada 1930/31 se había quedado sin mantener la portería a cero en cada uno de sus primeros doce partidos de la Premier League.

Related Topics

Tras el gol, el Brentford jugó con mucha más soltura y, pasada la media hora, volvió a desarticular la defensa del United. Un preciso pase al espacio de Damsgaard llegó a la carrera de Ouattara, que recortó a Lisandro Martínez y encontró a Wilson con un pase entre las piernas de Maguire. Wilson solo tuvo que empujar el balón: 0-2.

Con ello, el United estableció un récord negativo en la Premier League. Nunca antes un equipo había encajado dos o más goles en seis partes consecutivas. El United necesitaba cambiar mucho tras el descanso, pero al comienzo de la segunda mitad apenas generó algo más que un disparo de Patrick Dorgu. Kelleher detuvo el remate del danés.

Anuncios

En un partido entretenido, Tielemans estuvo muy cerca de marcar. El magnífico disparo del belga salió por encima tras tocar en el larguero. La suerte también sonrió al equipo local cuando una falta de Leny Yoro sobre Kevin Schade dentro del área no fue suficiente para que interviniera el VAR. Poco después, Zirkzee dejó su sitio a Matheus Cunha, para alegría de Old Trafford.

El brasileño tampoco pudo cambiar el rumbo del partido. El United siguió ofreciendo una imagen desastrosa y recibió el golpe definitivo a diez minutos del final. Diogo Dalot cabeceó el balón directamente al muslo de Kristoffer Ajer, que no falló desde unos metros ante la portería: 0-3. En el tiempo añadido, Schade puso el 0-4 con una vaselina.