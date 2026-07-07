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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«La mayor remontada en la historia del Mundial». La prensa internacional elogia la épica de Argentina ante Egipto

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto
EE. UU.

La prensa internacional se rinde ante la remontada de Messi y Argentina

Argentina remontó dos goles y venció 3-2 a Egipto este martes en Atalanta, avanzando a cuartos del Mundial.

La prensa internacional destacó la remontada y la actuación de Messi, así como el buen juego de los Faraones, tal como resaltó el diario argentino «Olé».

El diario español «Marca» tituló: «Argentina volvió a salvar el partido tras remontar un 0-2 en 14 minutos».

Y añadió: «Messi, con un gol y una asistencia decisiva, sofocó la histórica rebelión de Egipto con otra magnífica actuación, tras la anulación de un gol cuando el marcador estaba 0-1 a favor de Egipto».

El brasileño «Globo Esporte» destacó: «¡Remontada épica! Argentina gana con el poder de su camiseta y el toque de Messi».

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El diario francés L’Équipe lo resumió así: «El milagro de Argentina».

El diario español «Sport» resumió: «Argentina sigue siendo Messi y otros diez jugadores».

La Gazzetta dello Sport italiana destacó: «¡Argentina vuelve con fuerza al Mundial! Tres goles en 13 minutos eliminan a Egipto y llevan a Messi a cuartos».

El portugués «A Bola» añadió: «Lágrimas en Atlanta: Argentina elimina a Egipto con una remontada épica».

«Corriere dello Sport» (Italia): «Messi lidera una remontada asombrosa de Argentina: de 0-2 a 3-2; Egipto queda fuera del torneo».

El diario alemán «Bild» tituló: «Remontada asombrosa de Messi. Presión final increíble contra Egipto».

El diario estadounidense «The Athletic» añadió: «Lionel Messi inspira a Argentina en la mayor remontada de la historia del Mundial contra Egipto».

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