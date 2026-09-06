El capitán Tim Kleindienst cargó públicamente contra sus compañeros en varias entrevistas. Por ejemplo, soltó ante el micrófono de ZDF: "Deberíamos subir de una vez nuestro nivel de concentración para que también aguante 90 minutos, y no tengo ni idea de a qué se debe, ver menos TikTok o yo qué sé, en realidad me da igual lo que hagan".

El Gladbach, que en la primera jornada había encajado una derrota por 0-3 ante el RB Leipzig, ya parecía el ganador frente al Elversberg gracias a una ventaja de 3-1 a mediados de la segunda parte, pero tiró por la borda esa cómoda renta y permitió que el outsider todavía remontara el partido. Los potros son así colistas y, después de dos encuentros, ya han encajado siete goles.

Para Kleindienst, algo inadmisible. El internacional también se desahogó ante DAZN. Al final, el triunfo del Elversberg había sido "totalmente merecido". Después enumeró: "Vas 3-1 arriba aquí, lo tienes todo bajo control y no tengo ni idea de qué pasa entonces. Si en algún sitio hubo un apagón o qué es lo que pasa en los cerebros de algunos".

Tres goles en un partido en casa deberían, según Kleindienst, "ser suficientes contra un recién ascendido, pero creo que ya hemos estado una vez en una fase en la que ni siquiera podemos marcar tantos goles como los que encajamos cada vez". Su consejo: "Deberíamos cuestionarnos un poco qué estamos haciendo realmente ahí atrás".

Preguntado por si los muchos goles encajados también tienen que ver con la gran cantidad de jugadores jóvenes en el once del entrenador Eugen Polanski, Kleindienst dijo: "Que cometan errores también es normal. Pero después del segundo, tercero, cuarto, en algún momento tiene que parar. Y ahí también hay que aprender un poco dentro de un partido. Y eso no ha pasado".

En cambio, ya le habían "regalado los dos primeros goles" al Elversberg. Sin embargo, el atacante estaba realmente descontento con la situación que en el minuto 80 desembocó en el 3-3 momentáneo del equipo visitante. Una pérdida de balón en la salida llevó a la falta de Mathieu Nguefack sobre Maurice Krattenmacher, autor de un doblete. Felix Keidel convirtió el consiguiente tiro libre con una gran ejecución en la portería del Gladbach.

Tim Kleindienst: "Si hace falta, pega un pelotazo a la grada, me importa una mierda"

"Ahí jugamos un pase sin sentido con el que volvemos a perder el balón", juzgó Kleindienst: "Vamos 3-2 arriba en casa, si hace falta, pega un pelotazo a la grada, me importa una mierda. Pero no juegues un fútbol tan suicida. (…)". Al final, según Kleindienst, fue "la mayor basura que hemos jugado ahí". En ese momento el delantero ya no estaba sobre el campo: en el minuto 77 había sido sustituido por Isac Lidberg, sin haber marcado pero tras una actuación más que correcta.

En la tercera jornada, el Gladbach se medirá el próximo fin de semana precisamente a un Friburgo que ha arrancado de forma brillante. El SC ocupa el liderato de la Bundesliga tras dos victorias en las dos primeras jornadas.