«La mayor amenaza para nosotros mismos»: Thomas Tuchel destroza a su propio equipo

En la rueda de prensa previa al segundo partido de la Nations League contra la República Checa del martes por la noche, el seleccionador alemán explicó que, sobre todo, había que corregir los graves errores individuales.

"Cometimos errores individuales cuando teníamos el balón, especialmente en la salida desde atrás. No podemos repetir eso", afirmó Tuchel y advirtió: "Especialmente a este nivel. Tenemos que mejorar estas cosas. Curiosamente, cuando teníamos la posesión, éramos nuestro mayor peligro para nosotros mismos."

En la derrota por 2-3 ante España en el debut, dos goles del vigente campeón del mundo estuvieron precedidos por graves errores individuales de la zaga de los Three Lions. En el 0-1, por ejemplo, el central del Manchester City Marc Guehi perdió el balón en la salida ante Lamine Yamal, que aprovechó el error con sangre fría y marcó el tempranero 0-1 (6').

También en el 2-2 la defensa inglesa no estuvo bien, en la figura de Nico O'Reilly. El lateral izquierdo, también con contrato en el ManCity, jugó el balón sin necesidad a los pies del rival Dani Olmo. El ex del Leipzig acabó cediendo la pelota a Alex Baena, que marcó el empate momentáneo desde unos 16 metros.

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¿Cómo reaccionó la prensa inglesa a la floja actuación?

La floja actuación defensiva también dejó conmocionada a la prensa inglesa. "Inglaterra encuentra su ADN: Defensively Not Able (esp. incapaz en defensa)", sentenció el Telegraph, mientras que la BBC advirtió: "Inglaterra se entrega al caos, pero necesita control para ganar los grandes premios". Según la Sun, "el error de Guehi y el penalti fallado de Kane" fueron los principales responsables de la derrota.

En lo que respecta a la "estructura" de base, Tuchel se mostró satisfecho, por lo que tras solo un partido "todavía no ve motivo de preocupación". Contra los checos espera una actuación defensiva mucho más madura.

Tras la derrota, Tuchel e Inglaterra ocupan inicialmente la tercera plaza del grupo 3. Los próximos rivales son la República Checa (29 de septiembre) y Croacia (3 de octubre), antes de que el 6 de octubre llegue ya el partido de vuelta contra los checos.