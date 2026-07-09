La más famosa es la de Senegal... Tres hazañas africanas dan a Marruecos el valor para soñar frente a Francia

Marruecos juega este jueves ante Francia en cuartos del Mundial 2026 con más que la ilusión de llegar a semifinales: la historia le recuerda que puede vencer a uno de los favoritos.

Aunque los “Gallos” tienen un historial sólido, no son inmunes a las sorpresas africanas, lo que puede motivar aún más a los “Leones del Atlas”.

Tres derrotas africanas en el historial de Francia

En los Mundiales del siglo XXI, Francia ha perdido tres de las seis veces que enfrentó a equipos africanos, un dato inusual para un gigante del fútbol, según «Squawka».

La primera fue en el debut del Mundial 2002, cuando Senegal sorprendió con un 1-0.

En 2010 perdió 2-1 ante Sudáfrica y quedó eliminada en la fase de grupos.

La tercera llegó en 2022 contra Túnez (1-0), pese a que Francia ya estaba clasificada.

Lee también:

76 años de espera… ¿Romperán Marruecos y Argentina la regla del Mundial?

Marruecos busca escribir un nuevo capítulo

El equipo de Mohamed Wahbi se inspira en esos precedentes para intentar que Marruecos sea la próxima selección africana que venza a Francia.

Los «Leones del Atlas» saben que no será fácil ante un rival que busca su tercera semifinal consecutiva, pero su racha de 34 partidos sin perder y la experiencia acumulada les otorga confianza.

En sus últimos 13 partidos mundialistas solo ha perdido dos veces: ante Francia en semifinales y ante Croacia en el partido por el tercer puesto, ambos en 2022.

Ahora es el único representante africano tras la eliminación del resto de selecciones.

Su objetivo es volver a hacer historia y convertirse en el primer equipo africano que lucha por el título.