La Marsellesa: qué dice, historia y letra del himno de Francia

"¡Amor sagrado de la Patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores!" forma parte del himno galo que nació en 1792 compuesto por Rouget de Lisle.

Francia es uno de los grandes favoritos a quedarse con esta Eurocopa 2021. En Goal, te contamos la historia del actual himno francés, que suena y ha sonado en cada encuentro que disputa Les bleus, y que especialmente lo hace el 14 de julio, fiesta nacional francesa.

HISTORIA

El himno nacional fue escrito por el militar, poeta y compositor Rouget de Lisle en 1792. Sin embargo, tres años más tarde se admitió como su canto oficial. El francés era capitán del regimiento llamado “les enfants de la Patrie” (“los hijos de la Patria”). Hacía poco Francia le había declarado la guerra a Austria, el 20 de abril de ese año, por amenazarlos tras haber encarcelado al Rey y a la Reina. El día 24, cuando el alcalde de Estrasburgo supo la noticia, convocó a varios oficiales -entre ellos a de Lisle- a quien le pidió que compusiera un himno patriótico para el ejército del Rhin.

Inspirado en un cartel que había visto en la calle con la proclama Aux armes, citoyens! ("¡Ciudadanos, a las armas!"), tituló su canto de guerra. En julio de aquel año, voluntarios marselleses que marchaban hacia París, lo entonaron al entrar en la capital; de ahí viene su nombre: La Marsellesa. Su letra habla de la amenaza de los enemigos que atacan al país, los que eran monárquicos y absolutistas (austriacos y más tarde prusianos).

En el año 1940 fue prohibido porque era considerado como un elemento de resistencia a la ocupación alemana y al gobierno colaboracionista de Vichy. En 1945, con el término de la II Guerra Mundial, se volvió a restablecer. En la Constitución del 4 de octubre de 1958, fue declarada himno nacional. Además, la ley Fillon, para la reforma de la educación, adoptada en marzo de 2005, incluye la obligación de su aprendizaje en la educación infantil y primaria.

LETRA

Pese a que cuenta con siete estrofas, en competiciones deportivas actualmente los franceses cantan la primera estrofa (a veces la sexta y séptima) y el estribillo. Como curiosidad, Karim Benzema no la canta por instar a la Guerra. Así lo reveló en la revista "Vanity Fair". "Si escuchamos bien la Marsellesa, llama a ir a la guerra y a mí eso no me gusta", indicó.

Primera estrofa

¡En marcha, hijos de la Patria,

ha llegado el día de gloria!

Contra nosotros, la tiranía alza

su sangriento pendón. (bis)

¿Oís en los campos el bramido

de aquellos feroces soldados?

¡Vienen hasta vosotros a degollar

a vuestros hijos y vuestras compañeras!

Estribillo

¡A las armas, ciudadanos!

¡Formad vuestros batallones!

¡Marchemos, marchemos!

¡Que una sangre impura

inunde nuestros surcos!

2a estrofa

Qué pretende esa horda de esclavos,

de traidores, de reyes conjurados?

Para quién son esas innobles cadenas,

esos grilletes preparados de hace tiempo? (bis)

Para nosotros, franceses … Ah! Qué ultraje!

Qué transportes debe suscitar!

A nosotros, se atreven a intentar

reducirnos a la antigua servidumbre!

3a estrofa

Cómo! … Cohortes extranjeras

harían la ley en nuestros hogares?

Cómo! … Esas falanges mercenarias

abatirían a nuestros fieros guerreros?(bis)

Dios santo! Encadenadas por otras manos,

nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo!

Unos déspotas viles serían

los dueños de nuestros destinos!

4a estrofa

Temblad, tiranos! Y vosotros, pérfidos,

oprobio de todos los partidos,

temblad! Vuestros planes parricidas

recibirán por fin su merecido! (bis)

Todos son soldados para combatiros.

Si nuestros jóvenes héroes caen,

la tierra produce otros,

listos para luchar contra vosotros!

5a estrofa

Franceses, asestad vuestros golpes

o retenedlos, magnánimos guerreros:

perdonad a esas víctimas tristes,

que a su pesar se arman contra nosotros. (bis)

Pero no a esos déspotas sanguinarios,

esos cómplices de Bouillé,

todos esos tigres que, despiadados,

desgarran el seno de su madre!

6a estrofa

Amor sagrado de la Patria,

conduce y sostén nuestros brazos vengadores!

Libertad, Libertad amada,

combate con tus defensores! (bis)

Que la victoria, a tus voces viriles,

acuda bajo nuestras banderas;

que tus enemigos, al expirar,

vean tu triunfo y nuestra gloria!

7a estrofa

Entraremos en el camino

cuando nuestros mayores ya no estén aquí;

encontraremos sus cenizas

y la huella de sus virtudes. (bis)

Menos deseosos de sobrevivirles

que de compartir su tumba,

tendremos el orgullo sublime

de vengarlos o de seguirlos.