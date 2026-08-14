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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

La marcha no es el motivo: Nawaf Al Aqidi, en peligro de perderse el debut del Al Nassr

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
1ª División
N. Al-Aqidi
Arabia Saudí

"El Mundialista" se prepara para enfrentar al Al-Fateh

Nawaf Al-Aqidi, guardameta del Al-Nassr, se ha convertido en duda para el primer partido del equipo en la Roshn Saudi League.

El Al-Nassr comienza su andadura en la Roshn League mañana sábado, cuando reciba al Al-Fateh en el estadio Al-Awwal Park de Riad, capital de Arabia Saudí, en la primera jornada de la nueva temporada.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Al-Aqidi sufrió una contusión en el hombro durante los entrenamientos del equipo, a comienzos de esta semana, lo que amenaza su participación en el partido ante el Al-Fateh.

Está previsto que el portugués Carlos Miguel, médico del Al-Nassr, decida la situación de Al-Aqidi de cara a su participación en el encuentro, tras evaluar su estado, antes de disputar el entrenamiento final previo al partido, esta noche del viernes.

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Al-Aqidi estuvo cerca de abandonar el Al-Nassr durante el actual mercado de fichajes veraniego, ante la negativa del club a sus condiciones para renovar, pues su nombre se vinculó con los clubes Al-Fateh y Al-Shabab, sin que las cosas se cerraran de forma oficial.

Cabe recordar que Al-Aqidi fue el portero titular del Al-Nassr en la primera mitad de la pasada temporada, antes de perder su puesto en favor del brasileño Bento, debido a los errores que cometió en los partidos ante el Al-Qadsiah y el Al-Hilal en la Roshn League.

El guardameta saudí quiere disponer de un mayor número de minutos durante la nueva temporada, con el fin de regresar a la portería de la selección absoluta, después de haber perdido su puesto en favor del veterano portero Mohammed Al-Owais.

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