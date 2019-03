La mano dura de Martino ya se hizo sentir en Paraguay, Argentina y ahora México

El DT del Tri es muy exigente y le gusta que las cosas se hagan como él lo diga, sin importar las consecuencias.

Aún no ha debutado al frente de la Selección mexicana y Gerardo Martino ya ha dejado claro que tendrá mano dura en todas las decisiones que tome. Al DT argentino no le cayó nada bien la negativa del Tecatito Corona de no viajar a la convocatoria y ya advirtió que habrá consecuencias en el futuro.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que al Tata no le 'tiembla la mano' a la hora de tomar decisiones, pues tanto en como en reiteró que él era el que tomaba la última decisión.

A continuación te presentamos casos en los que Martino mostró que tiene mano dura:

RENUNCIA A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Un mes antes de que comenzarán los de Río 2016, Gerardo Martino presentó su renuncia a la AFA. La razón principal fue la molestia con los equipos que se negaron a ceder a los jugadores para la justa olímpica cuando anunció una lista de 30 elementos.

A esta molestia se le sumó el atraso en los pagos, la falta de un cuerpo técnico para las selecciones juveniles y la renuncia de Lio Messi tras la derrota en la final de la Centenerio.

NO LE IMPORTÓ IR EN CONTRA DE BOCA

En septiembre de 2015, durante una doble fecha FIFA, el Tata incluyó en su nómina tanto a Carlos Tevez como a Fernando Gago, jugadores que en ese entonces militaban en , equipo que se encontraba peleando la punta del torneo local y que en esa misma semana disputaba un encuentro crucial ante .

El xeneize pedía que el partido que suspendiera o que Gago y Tevez no fueran llamados, sin embargo, Martino fue firme en su decisión y llamó a ambos jugadores para los encuentros ante y .

El artículo sigue a continuación

NATURALIZADOS EN PARAGUAY

Desde que se hizo cargo de la Selección de Paraguay, a finales de 2006, Martino no tuvo reparo en buscar en jugadores con argentinos con descendencia paraguaya para formar su equipo con los mejores hombres disponibles, situación que generó gran polémica y disgusto entre la afición albirroja.

Elementos como Lucas Barrios, Néstor Ortigoza, Jonatan Santana fueron piezas clave durante su gestión, a tal grado que los llevó al Mundial de 2010, mientras que Sergio Aquino quedó al margen de la Copa del Mundo, pero fue requerido para la Copa América 2011.