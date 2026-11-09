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La maldición sigue persiguiendo a Francia: Zidane descarta a un jugador galo de los duelos ante Italia y Turquía

Francia vs Turquía
Francia
Turquía
UEFA Nations League A
Italia vs Francia
Italia
Z. Zidane
P. Kalulu
Francia
Turquía
Italia

Numerosas ausencias en la concentración actual

Zinedine Zidane, seleccionador de Francia, recibió un duro golpe a pocos días de los enfrentamientos ante Italia y Turquía, en la Liga de Naciones de la UEFA.

El exentrenador del Real Madrid afronta numerosos desafíos durante el actual parón internacional ante la ausencia de un gran número de piezas fundamentales a causa de la maldición de las lesiones; se pierden los compromisos William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain) y Esteban Lepaul (Rennes).

A la lista se suma el defensa Dayot Upamecano, que se perderá el duelo ante Italia por sanción, lo que ha empujado a Zidane a recurrir a nuevas caras y a nombres que regresan para compensar la falta de efectivos.

Pero Zidane perderá a un nuevo jugador durante el actual parón internacional, también por lesión.

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Según el sitio web "Foot MercatoFoot Mercato", la Juventus empató ayer 2-2 con la Fiorentina, en la Serie A, y durante el partido Pierre Kalulu, jugador de la Juventus, sufrió una lesión.

Kalulu padece una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda, y permanecerá en Turín para recibir tratamiento.

 El defensa francés, convocado por Zinedine Zidane para participar durante el parón internacional, se perderá los dos próximos partidos de Francia.

La selección francesa se enfrentará a su homóloga italiana el próximo jueves, antes de medirse a Turquía el domingo.

 Son dos partidos importantes para la selección francesa, que aspira a liderar su grupo y a clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

 Zinedine Zidane aún no ha anunciado ningún sustituto para el lesionado jugador de la Juventus.

 

 

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