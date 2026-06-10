La maldición europea de Mourinho hace saltar las alarmas en el Real Madrid

El Real Madrid presentará a José Mourinho como nuevo entrenador en lugar de Álvaro Arbeloa, con el objetivo de recuperar los títulos nacionales y europeos tras una temporada sin triunfos.

Sin embargo, su llegada se produce cuando el club arrastra un mal historial en las eliminatorias de la Liga de Campeones.

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El “Special One” no ha ganado en sus últimos 10 partidos de eliminatoria en la Liga de Campeones (4 empates y 6 derrotas).

Es la sequía más larga de un técnico en la historia de las eliminatorias de la máxima competición europea, según la red francesa «stats foot».

Su último triunfo en eliminatoria data del 8 de abril de 2014, cuando el Chelsea venció 2-0 al París Saint-Germain en cuartos.

Sus dos últimas eliminaciones llegaron con el Benfica ante el Real Madrid (2-1 y 1-0) en la repesca a octavos, tras sorprender a los Merengues 4-2 en la ida.