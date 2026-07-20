La maldición del Mundial se ceba con un nuevo entrenador: ¡despedido tras solo 18 meses!

Rudi García deja la selección belga tras 18 meses al frente. Ambas partes han acordado no renovar su contrato, que finaliza el 31 de julio. llevó a los «Diablos Rojos» hasta cuartos de final del Mundial 2026 con resultados que devolvieron a Bélgica al grupo de las grandes selecciones.

La Federación Belga de Fútbol confirmó en un comunicado que García, quien reemplazó a Domenico Tedesco en febrero de 2025, no renovará su contrato y subrayó su «papel fundamental» en el regreso del equipo a la élite. tras asumir en un contexto deportivo y económico complejo.

Durante su mandato, García mantuvo a Bélgica en la Liga de Naciones (categoría A), y la guió a cuartos de final del Mundial 2026, donde venció a Senegal y a Estados Unidos antes de perder 2-1 contra España, entonces campeona. Bélgica fue el único equipo que le marcó a «La Roja» en todo el torneo, gracias a Charles De Ketelaere.

Me voy con Bélgica entre las ocho mejores selecciones del mundo.

García se despidió con un mensaje positivo: «Tras hablar con la Federación Belga de Fútbol, hemos decidido no prolongar la trayectoria que hemos compartido en los últimos 18 meses. Me voy con el equipo en la Liga de Naciones (Nivel A) y entre las ocho mejores selecciones del mundo».

Añadió: «Gracias a mis magníficos jugadores, al director deportivo Vincent Maniert y a la afición que nos apoyó. Deseo a Bélgica mucha suerte en la transición generacional que ayudé a iniciar».

Manert: «García ha devuelto la cohesión al equipo»

El director deportivo de la selección belga, Vincent Maniert, elogió el trabajo de García y afirmó: «Rudi García ha sido clave para que la selección recuperara su nivel. Llegó en un momento deportivo y económico complejo, y con su compromiso y experiencia devolvió la cohesión al grupo y logró un gran resultado en el último Mundial».

En nombre de la Federación, quiero agradecer a Rudi y a su equipo su esfuerzo durante estos dieciocho meses. Ahora, junto a mi equipo, preparo una nueva etapa que incluye el nombramiento de un nuevo seleccionador».