El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Ligue 1, teme sufrir una derrota ante su rival, el Mónaco, que le costaría un registro negativo llamativo.

El PSG recibirá al Mónaco en el estadio Parque de los Príncipes mañana viernes por la noche, en la tercera jornada de la Ligue 1.

Según las estadísticas de Opta, el Paris Saint-Germain ha perdido sus últimos dos partidos ante el Mónaco en la Ligue 1, y ningún equipo ha logrado tres victorias consecutivas sobre el club parisino en la competición desde que la empresa Qatar Sports Investments (QSI) se hizo con el control de la entidad.

Por tanto, el Mónaco tiene ante sí una oportunidad histórica de conseguir lo que no ha podido ningún club de la Ligue 1 en los últimos años.

El PSG perdió ante el Mónaco por 0-1 en noviembre de 2025, antes de encajar una nueva derrota por 1-3 el pasado mes de marzo.

Pero entre esos dos partidos, ambos equipos se enfrentaron en dos ocasiones la temporada pasada en la Liga de Campeones de Europa, con victoria del conjunto parisino en uno y empate en el otro, clasificándose con un resultado global de 5-4.

El Mónaco, la bestia negra del PSG

Desde la temporada 2020-2021, el Paris Saint-Germain ha perdido 6 de los 12 enfrentamientos que ha disputado ante el Mónaco en la Ligue 1, por 4 victorias y 2 empates, cifra que supera en al menos dos derrotas al número de derrotas que ha sufrido ante cualquier otro equipo durante el mismo periodo.

Tras empatar ante el Rennes y el Lille, el Paris Saint-Germain podría no lograr la victoria en ninguno de sus tres primeros partidos de la Ligue 1 por primera vez desde la temporada 2012-2013, cuando empató sus tres partidos iniciales, antes de proclamarse campeón al final de la temporada.

El Paris Saint-Germain de aquella temporada es uno de los dos únicos clubes en el siglo XXI que se ha coronado campeón de la Ligue 1 sin conseguir ninguna victoria en sus tres primeros partidos, junto al Lille de la temporada 2010-2011, que también empató sus tres primeros encuentros.

Por otro lado, tras ganar sus dos primeros partidos en la Ligue 1 durante la temporada 2026-2027, el Mónaco podría iniciar su temporada con tres victorias en las tres primeras jornadas por segunda vez únicamente en el siglo XXI, después de la temporada 2017-2018, cuando comenzó su andadura con 4 victorias consecutivas.

Una costumbre parisina

El PSG ha logrado la victoria en su primer partido como local en la temporada de la Ligue 1 en 10 de las últimas 12 campañas, por un empate y una derrota.

Además, ha mantenido su portería a cero en 9 de estos 12 partidos, incluidos sus tres últimos: empató sin goles ante el Lorient en la temporada 2023-2024, ganó 6-0 al Montpellier en la temporada 2024-2025, y después se impuso 1-0 al Angers en la temporada 2025-2026.

El Mónaco, por su parte, ha conseguido la victoria en 5 de sus últimos 8 partidos como visitante en la Ligue 1, por un empate y dos derrotas, el mismo número de victorias que había logrado en sus 24 partidos anteriores fuera de su estadio en la competición, en los que sumó 7 empates y 12 derrotas.

El Paris Saint-Germain ha marcado 6 goles en el tiempo de descuento de la segunda parte en la Ligue 1 durante el año 2026, con una diferencia de al menos dos goles más que cualquier otro equipo de la competición durante ese mismo año. En cambio, el Mónaco no ha encajado ningún gol en ese tramo del partido desde el gol de Olivier Giroud a favor del Lille en agosto de 2025.

¿Un enfrentamiento emotivo?

Maghnes Akliouche podría enfrentarse a su exequipo, el Mónaco, con el que disputó 139 partidos en diferentes competiciones. También podría debutar con la camiseta del Paris Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes, el terreno de juego donde más participaciones de gol ha registrado a lo largo de su carrera en las distintas competiciones, exceptuando el estadio Louis II, tras marcar dos goles y dar una asistencia.

Exceptuando los penaltis, Paris Brunner posee la media más alta de goles esperados en la Ligue 1 durante la presente temporada, con 1,87 goles esperados. El delantero del Mónaco también ha registrado un mayor número de disparos esta temporada, con 9 frente a 4, y más toques dentro del área rival, con 13 frente a 10, en 138 minutos de juego en la liga, en comparación con lo que consiguió durante los 127 minutos que disputó en la temporada 2025-2026.

Tras conseguir dos victorias en la Ligue 1, además de dos triunfos en la eliminatoria de clasificación de la Conference League, Filipe Luís podría convertirse en el primer entrenador en lograr ganar sus primeros 5 partidos en todas las competiciones al frente del Mónaco.

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