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El Al-Ahli no podrá contar con una de sus principales estrellas cuando se enfrente al Al-Taawoun en la Liga Roshn Saudí, por culpa de la maldición de su eterno rival, el Al-Nassr.

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El Al-Ahli recibirá al Al-Taawoun pasado mañana, sábado, en el Estadio Alinma de Yeda, en la decimotercera jornada de la Liga Roshn.

A 48 horas del partido, el Al-Ahli publicó un comunicado en su cuenta oficial de «X» en el que informó de la lesión de su defensa brasileño Roger Ibañez y, por tanto, de su ausencia en el próximo encuentro ante el Al-Taawoun.

«El jugador del equipo Roger Ibañez se ha sometido a pruebas médicas, que han revelado que sufrió una lesión en la zona de la pierna en el partido contra el Al-Nassr», señaló el Al-Ahli en su comunicado.

Y añadió: «A raíz de ella [la lesión], [Ibañez] seguirá un programa de tratamiento médico y de rehabilitación cuya duración se determinará en función de su respuesta al tratamiento y de las fases de su recuperación».

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Ibañez se lesionó durante la importante victoria por 3-1 que el Al-Ahli logró ante el Al-Nassr el pasado viernes en el Estadio Alinma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

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Ibañez fue una de las grandes figuras del encuentro y marcó el tercer gol, que sentenció el partido a favor del Al-Ahli a falta de un cuarto de hora para el final, al rematar de cabeza a la red un centro procedente de un saque de esquina.

Por culpa de esa lesión, el defensa brasileño ya se perdió la sorprendente derrota del Al-Ahli por 2-3 ante el Al-Shamal catarí el pasado lunes, en la quinta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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No está claro si la lesión apartará al exdefensa de la Roma únicamente del partido ante el Al-Taawoun o si se prolongará y le hará perderse también algunos de los siguientes encuentros.

Después del Al-Taawoun, el Al-Ahli recibirá al Al-Faisaly el viernes 4 de diciembre en el Estadio Alinma de Yeda, en la decimocuarta jornada de la Liga Roshn.

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Y el martes 8 de diciembre, el Al-Ahli afrontará un partido de enorme importancia cuando reciba al Shabab Al-Ahli emiratí en el Estadio Alinma de Yeda, en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

La presencia de Ibañez se considera imprescindible para el Al-Ahli y para su entrenador, el neerlandés Marino Bosić, sobre todo por el gran nivel que viene ofreciendo con el equipo, tanto esta temporada como desde su llegada en el verano de 2023.

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El jugador de 28 años ha disputado 17 partidos con el Al-Ahli desde el inicio de la presente temporada, en los que ha marcado dos goles, sin dar ninguna asistencia.

En total, Ibañez suma 141 partidos con el conjunto de Yeda desde su llegada al Estadio Alinma en 2023, en los que ha anotado 16 goles y repartido 9 asistencias.

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Ibañez se ha convertido en la gran garantía de la defensa del Al-Ahli junto a su compañero turco Merih Demiral y al portero senegalés Édouard Mendy.

Este trío ha desempeñado un papel destacado en la nueva página de la historia que ha escrito el Al-Ahli, que ha conquistado la Liga de Campeones de la AFC Élite en dos ocasiones consecutivas, después de que ese título nunca hubiera figurado en sus vitrinas, además de proclamarse campeón de la Supercopa de Arabia Saudí por segunda vez en su historia, tras una espera de nueve años completos.

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El Al-Ahli afronta el partido ante el Al-Taawoun en la cuarta posición de la clasificación de la liga saudí con 24 puntos, fruto de 8 victorias y 4 derrotas, a 6 puntos del líder, el Al-Hilal.

En la Liga de Campeones de la AFC Élite, el Al-Ahli es séptimo del grupo Oeste con 8 puntos, logrados con dos victorias, dos empates y una derrota, a 5 puntos del Al-Ain emiratí, que ocupa la primera plaza.

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En la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, el Al-Ahli superó los dieciseisavos de final tras vencer al Al-Anwar por 2-1 y se prepara para medirse al Al-Ula el lunes 11 de enero en el Estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz de Medina, en los octavos de final.

Además, el Al-Ahli se prepara para disputar la Supercopa de Arabia Saudí en Kuwait, donde se enfrentará al Al-Qadsiah el 19 de diciembre, un día antes del partido entre el Al-Nassr y el Al-Kholood. Si se clasifica, se medirá al otro ganador en la final, el día 23 de ese mismo mes.