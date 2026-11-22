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Lamine Yamal se vio sometido a una nueva presión por los penaltis después de desperdiciar una ocasión de oro para meter de nuevo al Barcelona en el partido ante el Villarreal, en un momento en el que el conjunto catalán necesitaba con urgencia un gol que recortara distancias y frenara el impactante arranque del visitante en el Camp Nou.

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El fallo vuelve a abrir el debate sobre los lanzamientos de la joven estrella desde los once metros y lo sitúa en una comparación incómoda con Kylian Mbappé, que también recibe críticas por su registro desde el punto de penalti.

El partido arrancó de forma desastrosa para el Barcelona. El Villarreal aprovechó el desconcierto local y marcó dos goles seguidos en los siete primeros minutos: Tajon Buchanan abrió el marcador en el minuto 5 y Tani Oluwaseyi firmó el segundo en el 7, lo que obligó al conjunto catalán a reaccionar con rapidez ante su afición.

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La ocasión de recortar distancias llegó cuando el árbitro señaló penalti a favor del Barcelona, pero la sorpresa fue ver a Yamal tomar el balón para lanzarlo, pese a que el brasileño Raphinha es habitualmente el primer lanzador del equipo. El dorsal 10 asumió la responsabilidad, pero ejecutó de forma extraña y el balón rozó el poste antes de salir fuera, con lo que desperdició una ocasión de oro para meter a su equipo de nuevo en el partido.

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El experto en estadística español Alexis, conocido como «Mister Chip», reveló un registro histórico negativo ligado a la estrella española tras este lanzamiento. Explicó que Yamal ha fallado 3 de los 7 penaltis que ha lanzado en LaLiga, dos de ellos al poste, lo que lo convierte en el jugador más joven en fallar tres penaltis en la historia de la competición.

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Según la misma estadística, Yamal tenía 19 años y 132 días al alcanzar este registro, por delante de otros jugadores que ya habían fallado tres penaltis en la Liga, entre ellos Fernando Torres, que lo hizo con 20 años y 64 días en 2004, López Ufarte, con 20 años y 312 días en 1979, y Lafuente, con 21 años y 174 días en 1929.

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¡La maldición de Mbappé persigue a Yamal!

Por su parte, Mbappé vive una situación similar tras fallar un penalti en la derrota del Real Madrid ante el Celta de Vigo: mandó el balón fuera en el minuto 39 y privó a su equipo de la oportunidad de empatar.

Según «Mister Chip», fue la primera vez que el delantero francés envió un penalti fuera de la portería en LaLiga . Añadió que Mbappé ha fallado 5 de los 23 penaltis que ha lanzado en LaLiga desde la temporada 2024-2025, lo que lo convierte en el jugador que más penaltis ha fallado en la competición en ese periodo. Con este registro, el francés supera a Vedat Muriqi, delantero del Real Mallorca, que ha fallado 3 de 10, y a Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, que ha errado 3 de 7.

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La comparación revela una diferencia llamativa entre ambas estrellas: Mbappé ha fallado 5 de 23 lanzamientos en la Liga desde el inicio de la temporada 2024-2025, con un porcentaje de error de alrededor del 21,7 %, mientras que Yamal ha fallado 3 de 7 en el total de su trayectoria en la competición, un porcentaje que alcanza el 42,9 %.

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