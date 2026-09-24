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Arabian Gulf Cup Final ticketsGetty Images
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La maldición de los amigos: ¿va la Copa del Golfo 27 por el mismo camino que el Mundial 2026?

Emiratos Arabes Unidos vs Yemen
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Cifras excepcionales en el torneo del Golfo

En la actualidad, el portero ya no teme únicamente que sus rivales logren marcar goles en su portería, sino que teme aún más los errores de sus compañeros.

Puede decirse que así está la situación en la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Golfo 27", que la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, acoge hasta el próximo 6 de octubre.

El torneo del Golfo ha registrado dos goles en propia meta hasta el momento, a pesar de haberse disputado solo 3 partidos, ya que únicamente el primer encuentro entre Irak y Omán se libró de esa maldición.

El primer gol en propia meta llegó de la mano de Yousef Al Haqan, defensa de la selección de Kuwait, quien marcó él mismo en su propia portería el único gol de la selección de Arabia Saudí, en su partido de ayer miércoles, tras un potente disparo de Hammam Al Hammami.

Y menos de 24 horas después, llegó el segundo gol en propia meta de la mano de Nader Sahel, defensa de la selección de Yemen, cuando intentó despejar un centro de la selección de Emiratos Árabes Unidos, pero lo desvió con el pie hacia el interior de la red.

Y si los goles en propia meta continúan registrándose de esta misma manera, la actual edición del torneo del Golfo podría presenciar una cifra histórica sin precedentes.

Cabe recordar que la maldición de los compañeros se manifestó con claridad en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde se registraron 14 goles en propia meta, en un récord histórico que superó lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, cuando se marcaron 12 goles.

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