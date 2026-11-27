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El PSG sigue sufriendo con las lesiones después de que el club francés anunciara este viernes la baja de su lateral portugués Nuno Mendes para el partido ante el Lorient, previsto para el sábado. Es un nuevo golpe para un equipo que ya echa en falta a varios de sus titulares.

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Mendy se suma así a la lista de lesionados que integran el georgiano Khvicha Kvaratskhelia , el francés Désiré Doué y Alessandro Longoni. El club explicó en un comunicado oficial que el jugador sufre una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo y que actualmente sigue un programa de readaptación individual como medida de precaución.

Pese a su previsible ausencia ante el Lorient, las noticias sobre el estado del lateral portugués parecen tranquilizadoras: no sufre una lesión grave y el cuerpo médico ha preferido apartarlo de los entrenamientos colectivos como medida preventiva, después de que se ejercitara en solitario el viernes por la mañana.

Está previsto que Mendes vuelva a entrenarse con el resto de sus compañeros la próxima semana, antes del duelo ante el Toulouse en la liga francesa. Si para entonces no se ha recuperado por completo, su posible regreso se produciría en el partido contra el Aston Villa, el martes 8 de diciembre, en la Liga de Campeones.

Mendes ha disputado 9 partidos en todas las competiciones esta temporada con el PSG y todavía no ha participado en ningún gol.

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En la misma línea, el PSG informó de la evolución de Kvaratskhelia y Doué. El club precisó que el georgiano continúa con su protocolo de tratamiento, mientras que el francés se prepara para pasar por el quirófano en los próximos días tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

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La baja de ambos supone un duro golpe para la línea ofensiva del conjunto parisino, sobre todo porque sus lesiones los mantendrán apartados durante un largo periodo. Esto abre la puerta a que el club se mueva para fichar a un nuevo extremo en el próximo mercado de invierno y suplir así la falta de opciones en ataque.

Luis Enrique, entrenador del PSG, habló de la posibilidad de recurrir a los laterales Mendes y Achraf Hakimi en posiciones ofensivas para compensar las bajas que castigan al equipo, y aseguró que el cuerpo técnico busca soluciones dentro del grupo actual.

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Preguntado por la posibilidad de adelantar a los dos laterales a posiciones de ataque, el técnico español respondió, según recogió el diario Mundo Deportivo: «Nuno Mendes ya ha jugado de extremo, y Achraf Hakimi desempeña funciones ofensivas la mayor parte del tiempo».

Y añadió: «Siempre intentamos mejorar el equipo sin necesidad de fichar jugadores, porque todavía no hemos llegado al mercado de invierno».

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Luis Enrique insistió en su confianza en la capacidad de sus futbolistas para afrontar la situación actual: «Somos un cuerpo técnico que busca encontrar soluciones. Quizá ustedes tengan dudas, pero sabemos que los jugadores son capaces de afrontar estas situaciones, y son ellos quienes dan la respuesta sobre si estas soluciones funcionan o no».

El PSG lidera actualmente la clasificación de la liga francesa con tres puntos de ventaja sobre el Paris FC, que está firmando unos resultados llamativos bajo la dirección de su entrenador, Liam Rosenior.