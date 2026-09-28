El Liverpool pagó caro el precio del parón internacional, hasta encontrarse como el mayor perjudicado económicamente de la Premier League, después de que las lesiones de sus estrellas se acumularan lejos de Anfield, con una factura salarial que alcanza las 530.000 libras esterlinas semanales por solo dos jugadores.

El Liverpool encajó un doloroso doble golpe tras la lesión de su dupla ofensiva, Alexander Isak y Cody Gakpo, mientras representaban a sus respectivas selecciones nacionales, lo que coloca al cuerpo técnico en un auténtico aprieto antes del regreso a la competición de la Premier League, según "The Sun".

Isak se marcha y Gakpo cae a los 17 minutos

El principio fue con el delantero sueco Alexander Isak, protagonista de un fichaje de 125 millones de libras esterlinas y que, según se cree, percibe 280.000 libras esterlinas semanales. Pese a que disputó el partido completo y marcó un gol en la victoria de Suecia sobre Rumanía por 2-1 en la Liga de Naciones de la UEFA, la selección sueca confirmó posteriormente que sufrió una lesión en el muslo.

La federación sueca anunció la retirada del delantero de la concentración y su ausencia en el resto de los partidos del parón, con la previsión de que regrese al centro de entrenamiento del Liverpool, el "AXA", para someterse a un minucioso reconocimiento médico por parte del cuerpo médico del club.

No pasaron ni horas hasta que la crisis del Liverpool se agravó, cuando el neerlandés Cody Gakpo, que percibe cerca de 250.000 libras esterlinas semanales, se vio obligado a abandonar el terreno de juego tras solo 17 minutos de la victoria de los Países Bajos sobre Serbia por 2-1 el domingo.

Gakpo sufrió una fuerte lesión en el tobillo a raíz de una violenta entrada del serbio Saša Lukić, sintiendo un intenso dolor y pidiendo de inmediato ser sustituido antes de sentarse sobre el césped. Los informes apuntan a que se someterá a pruebas adicionales para determinar la gravedad de la lesión.

Con esto, el Liverpool pasa a pagar 530.000 libras esterlinas semanales por dos estrellas que luchan por recuperarse, con una preocupación creciente en torno a su disponibilidad para el esperado duelo ante el Manchester City en Anfield el 11 de octubre.









El contagio se extiende a los grandes

Y el Liverpool no fue el único que pagó la factura del parón internacional. En el Arsenal, el alemán Kai Havertz, con un salario de 280.000 libras esterlinas semanales, regresó lesionado de la concentración de la Mannschaft tras sufrir una lesión muscular durante el duelo ante los Países Bajos que terminó 1-1 en Ámsterdam, abandonando anticipadamente la concentración de su país.

Y en el Manchester United, el entrenador Michael Carrick recibió un nuevo golpe con la salida de Patrick Dorgu, que percibe 40.000 libras esterlinas, lesionado tras solo media hora de la victoria de Dinamarca sobre Gales por 2-0.

Asimismo, el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, reveló que el capitán del United, Bruno Fernandes, con 300.000 libras semanales, se incorporó a la selección arrastrando una lesión previa de los partidos del United y jugaba pese al dolor, por lo que se perderá el duelo ante Noruega.

En cuanto al Chelsea, sufrió dos nuevas lesiones: la primera de Jimmy-Jay Getten (120.000 libras semanales) en el tobillo con la selección de Inglaterra sub-21, y la segunda del portero Mike Penders (40.000 libras) en el muslo con Bélgica, con lo que el total de salarios de sus lesionados asciende a 160.000 libras semanales.

La maldición se extendió al Aston Villa con la lesión de su portero Zion Suzuki (110.000 libras) con Japón, y al Sunderland con la lesión de su delantero Brian Brobbey (65.000 libras) con los Países Bajos y su defensa Dan Ballard (50.000 libras) con Irlanda del Norte.

Pero el Liverpool sigue siendo el club más perjudicado económica y deportivamente hasta el momento, a la espera de lo que revelen las pruebas médicas sobre la magnitud de sus verdaderas pérdidas.











