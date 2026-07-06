Brasil quedó eliminado en octavos del Mundial 2026 tras perder sorpresivamente con Noruega, su sequía más larga sin títulos.

La Canarinha no gana el título desde Corea y Japón 2002, hace ya 24 años, y la sequía se extenderá hasta el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Algunos atribuyen esta sequía a una «maldición» nacida en Catar 2022: días antes de caer ante Croacia en penaltis, un gato irrumpió en la rueda de prensa de Vinicius; el responsable de comunicación lo agarró con brusquedad y lo tiró al suelo, ante el asombro de los presentes y las risas del jugador.

Según el diario argentino «TYC», la selección intentó compensar la imagen tras las críticas en redes adoptando al gato y bautizándolo «Hexa», en alusión a la sexta estrella que buscaban, como si así pudieran conjurar la «maldición».

pero el sueño se esfumó pocos días después ante Croacia. pero la mala racha de la «Seleção» no se detuvo en 2022.

El sueño se desvaneció: Brasil cayó ante Croacia y la «Hexa» se esfumó. Desde entonces, ha jugado 43 partidos en eliminatorias, amistosos, la Copa América y el Mundial, sin conseguir ningún título.

La maldición sigue y el sueño se aplaza: Brasil aguarda hasta 2030 para romper la racha negativa que empezó con un simple gesto sobre la mesa de una conferencia.