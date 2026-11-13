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La selección de los Países Bajos, dirigida por el entrenador Xavi Hernández, ofreció una exhibición ofensiva excepcional ante su par de Grecia, tras imponerse por 7-0 en el encuentro que enfrentó a ambas selecciones la noche del viernes, en el marco de la quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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El partido se disputa en el estadio Johan Cruyff Arena, en la capital neerlandesa, Ámsterdam, con un dominio aplastante de los locales, que lograron convertir el duelo en un festival goleador tras inundar la portería de la selección griega con siete goles durante los primeros 66 minutos de encuentro.

El arranque neerlandés fue fulminante: Crysencio Summerville abrió el marcador de forma temprana en el minuto 6, antes de que Tijjani Reijnders duplicara la ventaja en el minuto 12, para que el mismo jugador volviera a anotar el tercer gol en el minuto 18, confirmando la gran superioridad ofensiva de los anfitriones.

Los intentos de la selección neerlandesa no se detuvieron ahí, ya que continuó presionando a la defensa griega, y Reijnders logró anotar su tercer gol personal y el cuarto de su selección en el minuto 33, completando su triplete en la primera parte y poniendo a la selección griega ante una misión muy complicada.

Antes del final de la primera parte, Jurriën Timber se sumó a la lista de goleadores tras anotar el quinto gol en el minuto 40, de modo que la selección neerlandesa se fue al descanso con una ventaja de cinco goles a cero, un resultado que reflejó la gran diferencia entre ambas selecciones durante la primera mitad del encuentro.

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La selección griega intentó llegar a la portería neerlandesa, y Fotis Ioannidis logró anotar un gol en el minuto 24, pero el árbitro lo anuló tras recurrir a la tecnología del videoarbitraje, privando a los visitantes de recortar distancias en una fase temprana del partido.

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La superioridad neerlandesa se mantuvo tras la vuelta del descanso, cuando Jurriën Timber volvió a anotar su segundo gol personal y el sexto de su selección en el minuto 59, antes de que Donyell Malen añadiera el séptimo gol solo dos minutos después, concretamente en el minuto 61.

El resultado adquiere una importancia adicional habida cuenta de la situación de ambas selecciones en el grupo, ya que las dos llegaban al duelo igualadas con 8 puntos, después de que cada una mantuviera su registro sin derrotas durante los cuatro primeros partidos de la competición, lo que convirtió el encuentro en un enfrentamiento directo por el liderato del grupo segundo del nivel uno.

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El anterior enfrentamiento entre ambas selecciones en el torneo actual había terminado con empate a 2 en Grecia el 1 de octubre, después de que los locales se adelantaran con dos goles antes de que la selección neerlandesa lograra remontar durante la segunda parte, de modo que cada equipo obtuvo un punto del encuentro.

Pero la imagen fue completamente distinta en el duelo de Ámsterdam, donde la selección neerlandesa impuso su dominio desde los primeros minutos y aprovechó los espacios en la defensa rival de forma inmejorable, mientras que la selección griega fue incapaz de lidiar con los rápidos movimientos ofensivos, especialmente de Reijnders, Timber y Malen.