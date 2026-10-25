La magia de Lionel Messi brilla por su ausencia y la derrota ante los New York Red Bulls pone fin a la racha de victorias del Inter Miami

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La impresionante racha de tres victorias consecutivas del Inter Miami llegó a su fin el sábado por la noche tras una decepcionante derrota por 2-0 ante el New York Red Bulls. Pese a la entrada de Lionel Messi en la segunda parte, el Inter Miami no logró remontar la desventaja que había encajado pronto en el Red Bull Arena.

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La pesadilla de Casemiro le cuesta cara al Inter Miami desde el inicio

La noche comenzó de forma desastrosa para los visitantes en Harrison, Nueva Jersey, cuando un fallo defensivo dio una ventaja temprana a los locales. Apenas habían transcurrido siete minutos cuando Casemiro, excentrocampista del Manchester United y el Real Madrid, desvió sin querer el balón hacia su propia portería al intentar despejar un centro peligroso de Cade Cowell. El fallido despeje del veterano brasileño marcó el tono de una noche frustrante para el equipo de Cristian «Kily» González.

Pese a tener el 62,5 % de la posesión, al Inter Miami le costó transformarla en ocasiones, mientras que New York generó las mejores oportunidades con 18 remates. La derrota supuso un importante revés para un equipo que había mostrado una excelente forma en la competición nacional antes de viajar a la Costa Este.

El resultado fue difícil de digerir para González, que vio cómo su equipo controlaba largos tramos del partido sin la contundencia necesaria. Miami solo logró dos remates a puerta, reflejo de una inusual falta de precisión en los últimos metros.

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El regreso de Messi no impulsa la remontada

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Todas las miradas estaban puestas en Lionel Messi, que comenzó el partido en el banquillo tras una semana de viajes frenéticos. El astro argentino había visitado recientemente España para recibir en Oviedo el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un desplazamiento que obligaba a dosificar sus minutos. González dio entrada al máximo goleador de la liga en el minuto 56 con la esperanza de que el ocho veces ganador del Balón de Oro repitiera una de sus habituales actuaciones decisivas y rescatara un punto para el equipo de Florida.

Messi, que llegó al encuentro con 25 goles esta temporada en la MLS, mejoró de inmediato el ritmo de juego de Miami. Hizo gala de su característica visión con un pase que rompió la defensa y dio pie a las mejores ocasiones de Miami, aunque sus compañeros no lograron aprovecharlas. El resultado puso fin a una racha de 13 partidos consecutivos entre su club y su selección en los que Messi había marcado o dado una asistencia.

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La decisión de dejar al capitán y referente del equipo en el banquillo al inicio estaba prevista. González explicó que se había acordado de antemano para evitar cualquier riesgo de lesión, ya que el miércoles hay otro partido, sin renunciar a darle algunos minutos a Messi. Añadió que Messi jugó bien, como siempre, pero que los locales se mantuvieron ordenados y Miami no encontró la forma de superarles.

Un desenlace agónico sentencia al Miami

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A medida que se acercaba el final, el Inter Miami se volcó al ataque en busca desesperada del empate. Estuvo muy cerca de conseguirlo en los últimos minutos, cuando el suplente Telasco Segovia estrelló un balón en el larguero tras un pase de Messi. Fue su última gran ocasión antes de que New York sentenciara el encuentro.

En el tiempo añadido de la segunda parte, Emil Forsberg aprovechó un pase preciso de Cameron Harper para poner el 2-0. El gol desató las celebraciones en el Red Bull Arena y acabó con cualquier posibilidad de un milagro de última hora para Messi y sus compañeros.

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González ya piensa en el miércoles

La derrota deja al Miami segundo en la Conferencia Este, a 15 puntos de Nashville, que se aseguró el Supporters’ Shield horas antes. New York, por su parte, se metió en puestos de playoff a falta de tres partidos para el final de la temporada regular. El equipo de González intentará reaccionar rápidamente mientras prepara el duelo entre semana contra el FC Cincinnati, con la recta final de la temporada regular y las posiciones de cara a los playoffs cada vez más cerca de definirse.