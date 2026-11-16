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Hussein Hamdy
Traducido por

La madre de Ronaldo acusa de traición a la selección de Portugal y Jorge Jesus responde

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Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, lanzó un duro ataque contra la selección de Portugal tras su humillante derrota por 1-4 ante Dinamarca. Aseguró que el tropiezo fue totalmente merecido e incluso admitió que se alegró de ver perder al combinado nacional.

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Las polémicas declaraciones llegaron después de que Aveiro acusara a la selección portuguesa de no haber dado a su hijo, estrella mundial del fútbol, el respeto que merece.

La madre de Ronaldo se mostró especialmente molesta por el homenaje que se le dedicó a su hijo, ya que considera que debería haberse celebrado en su presencia y no en su ausencia.

«Cristiano está triste y le habría gustado que las cosas fueran de otra manera. Se sintió triste porque lo traicionaron, y yo también me siento triste», declaró Aveiro.

Y añadió: «La derrota fue totalmente merecida y me alegré. El homenaje debería haberse hecho en su presencia».

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Aveiro aseguró que el Sporting de Lisboa, el club en el que Ronaldo comenzó su carrera futbolística, sabe muy bien cómo homenajear al ganador de cinco Balones de Oro.

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Y continuó: «Aquí, en el Sporting, le rendiremos homenaje. Aquí saben lo que vale. Pero en la selección nacional no se le respetó, ni siquiera sus propios compañeros».

Jorge Jesus responde

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, respondió a las polémicas declaraciones de Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo.

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«¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? También es mi madre… La madre de Cristiano Ronaldo es una señora a la que aprecio mucho, ¿qué puedo decir? Una madre siempre es una madre, eso no se puede cambiar, y entiendo sus declaraciones», afirmó Jesus en declaraciones a la cadena RTP.

Y añadió: «¿Ruido? Sí, es cierto, pero una madre siempre es una madre y lo único que me toca es respetarla, porque una madre defiende siempre a sus hijos hasta la muerte. Es una madre muy querida, que sufrió mucho para criar a sus hijos».

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Por otro lado, Jesus se refirió a la baja de Bernardo Silva, después de que informaciones del Real Madrid indicaran que estaría disponible para el partido del fin de semana: «Nadie mejor que el médico para hablar de este tema. Yo no formo parte del cuerpo médico».

Y prosiguió: «Bernardo Silva y Fábio Silva pidieron hacer algunos ejercicios de pases largos y desmarques bajo la supervisión de uno de mis ayudantes, Pedro, y después Bernardo se quejó de un problema muscular. El departamento médico me informó por la noche y me explicó que tiene un problema leve».

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«Pero yo no soy quien hace el diagnóstico. Lo que me comunicó el cuerpo médico es que, con solo dos días entre un partido y otro, no había tiempo suficiente para que Bernardo estuviera listo para este encuentro», continuó.

Y siguió: «El fin de semana, con más tiempo, puede que sea diferente, pero quien puede responder es el médico. La lesión es muscular y se trata de una sensación de molestia».

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Y concluyó: «Los jugadores de la talla de Bernardo, que pertenecen a grandes equipos, no se sienten felices cuando vienen a la selección y no juegan».

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso

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Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson

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