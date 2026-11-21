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La madre de Lionel Messi ha respaldado oficialmente a Nico Paz como sucesor natural de su hijo en la selección argentina tras su retirada internacional. El talentoso mediapunta del Como es ahora el principal favorito para heredar la emblemática camiseta con el número 10.

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El relevo en la Albiceleste

Messi puso fin recientemente a su legendaria carrera internacional tras un último amistoso cargado de emoción contra Benín el 7 de octubre . Su emotiva despedida desató de inmediato un debate en todo el país sobre quién debería liderar a Argentina en una nueva era.

Paz se ha convertido en el gran favorito para heredar la emblemática camiseta con el número 10 . El talentoso jugador ofensivo de 22 años ha recibido un importante respaldo de alguien muy cercano al legendario delantero. Celia Cuccittini, la madre de Messi, señaló personalmente al joven centrocampista como el legítimo heredero del legado de su hijo en la selección.

Un emotivo encuentro tras el partido

La revelación llegó a través de Fabian Paz, tío de Nico. Relató un emotivo encuentro que tuvo lugar justo después del partido de despedida de Messi. En declaraciones a Radio La Red en Argentina, Fabian explicó cómo fue ese momento.

«Después del último partido de Messi, Nico se encontró con la madre de Messi, que estaba muy emocionada», dijo. «Nico contó que ella se acercó a estrecharle la mano y le dijo: “Eres el sucesor de mi hijo” en la selección argentina».

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Con los pies en la tierra pese a las enormes expectativas

Pese a la inmensa presión que supone sustituir a un icono del fútbol, Paz mantiene la concentración. Su familia insiste en que el joven jugador no dejará que semejantes elogios afecten a su desarrollo profesional.

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«Nico es una persona muy tranquila, muy humilde; no se le ha metido en la cabeza que sea el sucesor de Messi», añadió su tío. «Ya fue algo enorme conocerlo, ser su compañero de equipo y estar cerca de él».

Paz ya ha empezado a forjar una sólida trayectoria internacional que respalda las expectativas. El mediapunta suma seis goles y dos asistencias en sus primeras 16 internacionalidades con la selección absoluta de su país.

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El Real Madrid planea su regreso en verano

Más allá de sus prometedoras perspectivas internacionales, Paz está firmando una espectacular temporada de consolidación en Italia. Ya lleva seis goles y ocho asistencias en 14 partidos con el Como entre la Serie A y la Champions League esta temporada. Su extraordinario rendimiento en el club no ha pasado inadvertido para su antiguo equipo. Según las informaciones, el Real Madrid planea ejercer su opción de recompra de 80 millones de euros por el centrocampista el próximo verano.