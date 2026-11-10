La luz verde se acerca: Flick recupera su carta ganadora antes del duelo contra el Villarreal

En una noticia que los aficionados del Barcelona esperaban desde hacía tiempo, la estrella española Dani Olmo está cerca de regresar a los terrenos de juego, tras una ausencia que afectó notablemente a los planes del técnico Hansi Flick en los partidos más importantes de la temporada.

El centrocampista creativo del Barça (28 años) no juega con el equipo desde el duelo ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa el pasado 20 de octubre, cuando una lesión en el aductor izquierdo le obligó a abandonar el terreno de juego, dando inicio a un largo proceso de tratamiento y recuperación.

La ausencia de Olmo supuso un duro golpe para el Barcelona, ya que Flick no pudo contar con sus servicios en partidos decisivos ante el Real Madrid, el Aston Villa y el Atlético de Madrid, encuentros en los que la presencia de un jugador de la talla de Olmo podría haber marcado la diferencia en el último tercio del campo.

Sin embargo, según reveló el diario español "Mundo Deportivo", los últimos días han traído buenas noticias en el seno del club catalán, ya que el internacional español se siente mucho mejor y muestra plena confianza en su disponibilidad para volver.

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Olmo se está recuperando de forma excelente, y su progreso en el programa de readaptación ha superado las expectativas, hasta el punto de que el cuerpo técnico considera que podría haber estado disponible si hubiera habido un partido a mediados de esta semana.

El cuerpo médico y técnico se marca ahora un objetivo claro: preparar a Olmo para obtener el alta médica y participar en el próximo partido de Liga ante el Villarreal, previsto para el domingo 22 de noviembre.

El jugador aprovechará el actual parón internacional para alcanzar el mejor nivel físico posible, mediante entrenamientos específicos e intensivos, de cara a su esperado regreso, que podría devolverle al Barcelona buena parte de su poderío ofensivo antes de una etapa decisiva de la temporada.