La lucha se enciende: cinco clubes ingleses esperan la decisión del jugador del Barcelona

El futuro del español Marc Casadó fuera del Barcelona está cada vez más cerca de resolverse, después de que el centrocampista quedara fuera de los planes del entrenador Hansi Flick, en medio de un interés creciente de clubes de la Premier League por ficharlo, mientras que el jugador prefiere continuar su carrera en Europa.

Casadó busca en los próximos días su nuevo destino, con una prioridad clara de seguir en el fútbol europeo, pese a la existencia de ofertas tentadoras de clubes de la liga saudí.

El Nottingham Forest era uno de los clubes más destacados candidatos a fichar al jugador, antes de que el Sunderland entrara con fuerza en la carrera por su incorporación, ya que los informes apuntan a que actualmente existen negociaciones sobre su traspaso.

La carrera no se detiene ahí, pues el nombre de Casadó también se ha vinculado con el interés de Aston Villa, Newcastle y Brighton, según el diario "Mundo Deportivo", lo que refleja la magnitud de las opciones disponibles para el centrocampista español antes del cierre del mercado de fichajes.

Los indicios de la salida de Casadó del Barcelona se reforzaron después de que no obtuviera un dorsal en la lista del equipo para la nueva temporada, ya que el dorsal número 17 fue a parar a Jordan, en un paso que refleja su alejamiento de los planes de Flick.

La venta del jugador por esta cifra proporcionaría al Barcelona un impulso económico adicional, que ayudaría al club a completar sus movimientos en el mercado de fichajes y a definir su plantilla final para la nueva temporada.