Tras la segunda jornada de la última ronda de grupos, se intensifica la lucha por las ocho plazas de «mejores terceros» que dan acceso a los dieciseisavos del Mundial 2026.

La lucha se intensifica tras completarse algunos grupos, mientras otros aún esperan su última jornada, por lo que la clasificación se definirá en los últimos instantes de la primera fase.

Por ahora, Suecia (Grupo 6), Ecuador (Grupo 5) y Bosnia y Herzegovina (Grupo 2) ya tienen su lugar, y quedan cinco cupos por definir en los dos días finales de la fase de grupos.

Según el reglamento, avanzan las ocho mejores terceras de los doce grupos, que se suman a las dos primeras de cada grupo; las cuatro peores quedan eliminadas.

Clasificación actual de los mejores terceros

Suecia lidera con 4 puntos y una diferencia de goles de 0, seguida de Ecuador con los mismos números. Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos y -1 en diferencia de goles.

Las tres ya están en dieciseisavos.

Paraguay es cuarta con 4 puntos y diferencia de (-2). Croacia, con 3 puntos en dos partidos, es quinta, y Corea del Sur, con 3 puntos tras tres partidos, es sexta.

Argelia suma 3 puntos en dos partidos y es séptima, mientras que Escocia cierra los ocho clasificados con 3 puntos tras acabar la fase de grupos.

Fuera de la zona de clasificación, Cabo Verde suma 2 puntos en dos partidos, seguido de Bélgica, también con 2 puntos. La República Democrática del Congo tiene 1 punto, y Senegal aún no ha sumado.

Esta es la clasificación actual de los mejores terceros:

Selecciones clasificadas oficialmente

1. Suecia (Grupo 6): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles 0.

2. Ecuador (Grupo 5): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles 0.

3- Bosnia y Herzegovina (Grupo 2): 3 partidos, 4 puntos, diferencia de goles -1.

Selecciones que aún desconocen su destino

4. Paraguay (Grupo IV): 3 partidos, 4 puntos, -2 de diferencia.

5. Croacia (Grupo XII): 2 partidos, 3 puntos, -1 de diferencia.

6. Corea del Sur (Grupo 1): 3 partidos, 3 puntos, diferencia de goles -1.

7. Argelia (Grupo 10): 2 partidos, 3 puntos, diferencia de goles: -2.

8. Escocia (Grupo III): 3 partidos, 3 puntos, diferencia de goles: -3.

Selecciones que actualmente no se clasifican

9. Cabo Verde (Grupo VIII): 2 partidos, 2 puntos, diferencia de goles 0.

10. Bélgica (Grupo 7): 2 partidos, 2 puntos, diferencia de goles 0.

11. República Democrática del Congo (Grupo XI): 2 partidos, 1 punto, diferencia de goles: -1.

12. Senegal (Grupo IX): 2 partidos, 0 puntos, diferencia de goles -3.

¿Cómo determina la FIFA a los mejores terceros?

Según el artículo 13 del Reglamento de la FIFA, los criterios de clasificación para los terceros lugares son, por orden de prioridad:

1. Mayor número de puntos.

2. Mejor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

3. Mayor cantidad de goles marcados en la fase de grupos.

4. Mayor puntaje disciplinario del equipo (jugadores y cuerpo técnico), calculado según tarjetas amarillas y rojas en la fase de grupos.

5. Si persiste el empate, se aplicará la última versión de la clasificación mundial de la FIFA.

6- Si persiste el empate, las selecciones se ordenarán según la versión inmediatamente anterior de la clasificación de la FIFA, y de ser necesario se consultarán las versiones previas hasta definir la clasificación.

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