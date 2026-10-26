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Mohamed Saeed
Traducido por

¡La lucha por el Balón de Oro se reduce a 10! Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappe y Erling Haaland encabezan una lista de candidatos repleta de estrellas

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El mundo del fútbol dirige su atención al London Palladium tras la confirmación oficial de los diez finalistas del Balón de Oro 2026. La lista reúne a leyendas veteranas y a las jóvenes promesas más destacadas del fútbol, y anticipa una de las galas más imprevisibles de los últimos tiempos.

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Messi y Mbappe encabezan la lucha por el premio

La carrera por el galardón individual más prestigioso del fútbol llega a su momento decisivo con el anuncio de los diez finalistas. Al frente figura el eterno aspirante Lionel Messi, que vuelve a estar entre los candidatos junto al goleador Erling Haaland y el capitán de Francia, Kylian Mbappe. La lista reúne a la élite del fútbol actual y también incluye entre los diez finalistas a Harry Kane, del Bayern de Múnich, y a Rodri, pieza clave del centro del campo del Manchester City.

Los diez finalistas oficiales del Balón de Oro 2026 incluyen asimismo a los españoles Fabian Ruiz y Lamine Yamal, reflejo de un gran año para los campeones de Europa.

Mientras los diez finalistas esperan el anuncio del ganador, los puestos restantes de la clasificación de los 30 mejores han dado mucho que hablar entre los aficionados de todo el mundo. Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, se quedó a las puertas de los diez primeros al terminar 11.º, mientras que su compañero Vinicius Jr ocupó el 17.º puesto. Entre los nombres destacados de la clasificación también figuran Declan Rice, del Arsenal, en el 15.º puesto, y el delantero del Inter de Milán Lautaro Martinez, en el 22.º.

La nueva generación se hace un hueco

Uno de los aspectos más llamativos de la lista de este año es la presencia de varios jóvenes talentos que han llegado rápidamente a la cima del fútbol. Lamine Yamal, del Barcelona, y Michael Olise, del Bayern de Múnich, han entrado entre los diez primeros del galardón masculino, señal de un relevo generacional en el fútbol internacional.

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Su presencia junto a figuras consagradas como Messi y Kane apunta a un fascinante periodo de transición para el premio. La inclusión de Khvicha Kvaratskhelia, del Napoli, subraya además que el galardón sigue reconociendo el talento individual con independencia de dónde esté el club o de su posición en la jerarquía tradicional.

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La ceremonia promete ser una noche histórica mientras los diez candidatos esperan el veredicto final del jurado. Además de los premios principales, durante la velada se entregarán el Trofeo Kopa y otros galardones complementarios que reconocen la amplitud del talento actual tanto en el fútbol profesional masculino como en el femenino.

Dominio del Barcelona entre las candidatas al premio femenino

La lista de finalistas del Balón de Oro femenino también está repleta de estrellas, con una nutrida representación del Barcelona, uno de los grandes de la Liga F. Tras la continuidad de sus éxitos nacionales y europeos, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina y Alexia Putellas se han asegurado un puesto entre las diez finalistas.

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A ellas se suman Khadija Shaw, del Manchester City, y la delantera del Arsenal Alessia Russo, lo que garantiza una destacada presencia de la Women's Super League. Completan la lista Melchie Dumornay, del Lyon, y Temwa Chawinga, del Kansas City, reflejo del crecimiento mundial del fútbol femenino durante los últimos doce meses.

Más abajo en la clasificación femenina también destacan los puestos de Yui Hasegawa, del Manchester City, que terminó justo fuera de las diez primeras, en el 11.º lugar, y de la internacional inglesa Alex Greenwood, 26.ª.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”