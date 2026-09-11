Según informaciones de los periódicos austríacos Kurier y Krone, en la próxima reunión del órgano de control del viernes se perfila la separación definitiva de Peter Schöttel.

El motivo del amenazante final de sus nueve años de servicio serían, por tanto, diferencias irreconciliables con el seleccionador Ralf Rangnick. El director deportivo habría quedado mientras tanto apartado dentro de la federación, ya que la relación entre las dos figuras decisivas en la dirección deportiva se considera dañada de forma duradera.

Que la química en el campamento de la ÖFB ya no funciona también lo confirma Marc Janko. El exinternacional y actual experto de Sky explicó, en referencia a los acontecimientos: "Si uno escucha lo que se dice entre bastidores, entonces no es una gran sorpresa".

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La relación entre Ralf Rangnick y Peter Schöttel, aparentemente rota

La relación entre el director deportivo y el técnico alemán parece estar rota desde hace ya bastante tiempo. Con Schöttel "y Ralf Rangnick no terminó de funcionar del todo", explicó el exdelantero. "La realidad es que desde hace algún tiempo Rangnick, en todas las cosas que son importantes para él, no las gestiona a través de Peter, sino a través de otras personas".

Con ello, llegaría a su fin una etapa extremadamente exitosa en la Federación Austríaca de Fútbol. Schöttel, de 59 años, asumió su cargo en la federación en 2017. Primero fue nombrado entrenador de la sub-19 y, apenas dos meses después, ascendió a máximo responsable deportivo. Bajo su dirección, la selección nacional vivió una fase de éxitos deportivos.

Los austríacos lograron clasificarse para una Eurocopa en dos ocasiones consecutivas: tanto en 2021 como en 2024, el equipo de la ÖFB alcanzó los octavos de final.

¿Quién podría ser el sucesor de Peter Schüttel en Austria?

La federación celebró finalmente el mayor hito de su mandato el verano pasado con la primera clasificación para una fase final de un Mundial en 28 años. En el torneo, el combinado cayó en dieciseisavos de final ante la posterior campeona del mundo, España.

La sucesión en el puesto vacante aún no está aclarada oficialmente, pero, según Krone, ya se perfila un favorito interno: Sebastian Prödl es uno de los nombres que se manejan.

El exprofesional de la Bundesliga, que jugó durante años en el Werder Bremen, dirige desde 2024 el departamento de cantera de la ÖFB. Su trabajo en la federación goza de un gran reconocimiento interno. Sin embargo, una ventaja decisiva respecto a Schöttel sería sobre todo su extraordinariamente buena relación con Ralf Rangnick.