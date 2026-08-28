La locura, una costumbre parisina: una remontada en el último suspiro priva a Ancelotti de una gesta histórica

El Paris Saint-Germain privó a su anfitrión, el Lille, de lograr una victoria histórica, después de remontar una desventaja de dos goles para firmar un emocionante empate (2-2) en los últimos instantes, durante el partido que enfrentó a ambos la noche del viernes en el estadio Pierre-Mauroy, en la apertura de la segunda jornada de la Ligue 1, en un duelo cuya emoción se prolongó hasta el pitido final.

El Lille parecía encaminado a lograr una victoria merecida tras adelantarse por dos goles, antes de que el vigente campeón consiguiera anotar dos tantos tardíos a través de Vitinha y Marquinhos, rescatando un punto valioso de las fauces del local, aunque continuó su sangría de puntos al inicio de la defensa de su título.

El Lille impuso su superioridad desde los primeros minutos, aprovechando el evidente desconcierto en la defensa del Paris Saint-Germain, y los propios visitantes estuvieron a punto de abrir el marcador en el minuto 5, cuando Ferran Torres quedó solo ante la portería, pero la intervención del guardameta Berke Özer entorpeció la jugada, antes de que un disparo de Achraf Hakimi se estrellara contra el poste derecho.

El Lille respondió con rapidez y comenzó a amenazar la portería de Safonov a través de Olivier Giroud, Ethan Mbappé y Félix Correia, hasta que llegó el momento decisivo en el minuto 21, cuando Giroud entregó un magnífico pase a la espalda de la defensa parisina, que llegó a Hakon Haraldsson, quien lanzó un potente disparo dentro de la red, poniendo por delante al local.

El Paris Saint-Germain intentó reaccionar, pero se mostró lejos de su nivel, ante la ausencia de Ousmane Dembélé y João Neves, y la incapacidad de Ferran Torres de repetir su brillante actuación de la primera jornada, mientras que el Lille mantuvo su solidez defensiva y se retiró de la primera mitad con una ventaja de un gol a cero.

Con el inicio de la segunda parte, Luis Enrique intervino con rapidez e hizo entrar a Kvaratskhelia en lugar de Doué, mejorando progresivamente el rendimiento del Paris, y el equipo comenzó a recuperar el balón en zonas adelantadas, pero su dominio no se tradujo en ocasiones reales, salvo por intentos limitados del georgiano y de Vitinha.

Y mientras el Lille retrocedía bajo la presión del vigente campeón, logró asestar un nuevo golpe en el minuto 84, después de que Giroud entregara el balón a Dylan Bakola, el recién llegado que se internó hacia el interior y lanzó un magnífico disparo de zurda que se alojó en la escuadra lejana, dando la impresión de que los tres puntos ya estaban en la caja del local.

Pero el Paris se negó a rendirse, y la remontada comenzó en el tiempo añadido, después de que Vitinha lanzara un impresionante disparo en el minuto 90+1 con el que recortó la diferencia, antes de enviar en el minuto 90+5 un centro preciso que Marquinhos remató de cabeza y alojó en la red, arrebatando el empate en uno de los finales más emocionantes de la jornada.

Con este empate, el Paris Saint-Germain no logró la victoria en sus dos primeros partidos de la Ligue 1 por primera vez desde la temporada 2020-2021, mientras que el Lille dejó escapar una victoria que tuvo en sus manos hasta los últimos minutos, después de haber estado a instantes de derribar al vigente campeón.