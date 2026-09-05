La locura del Olímpico: la Roma remonta su desventaja ante el Atalanta en 3 minutos

La Roma continuó con su melodía de victorias en la Serie A después de darle la vuelta al marcador ante su invitado, el Atalanta, y transformar su desventaja de un gol en un triunfo contundente por (2-1), en el enfrentamiento que reunió a ambos la tarde de este sábado en el estadio "Olímpico" dentro de la tercera jornada.

La primera parte fue un tira y afloja entre ambos conjuntos, antes de que el duelo se encendiera con el inicio del segundo tiempo; el Atalanta sorprendió a los locales con el gol de la ventaja en el minuto 47, tras la habilidad individual que mostró Charles De Ketelaere al regatear a Mario Hermoso y arrancar desde la banda izquierda, enviando un pase atrás hacia Nikola Krstović, en un minuto que presenció una confusión defensiva con la intervención de Evan Ndicka y luego de Bryan Cristante, dejando que el balón rechazado quedara servido ante Éderson, quien lo disparó de forma imparable desde una distancia de 14 yardas al fondo de la red.

La Roma mantuvo su presión intensa en busca de la remontada, aprovechando el arma de los córners que se intensificó con 14 saques de esquina a lo largo del encuentro, hasta que el minuto 90 le sonrió cuando Hermoso remató con total libertad un centro medido, dirigiendo un potente cabezazo que se alojó en la red y anunció el gol del empate, devolviendo el partido al punto de partida.

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Y en el tercer minuto del tiempo añadido, Matías Soulé coronó la emocionante remontada de los "giallorossi" con un gol destacado, después de burlar a la defensa por la banda derecha y penetrar hacia el interior superando a Davide Zappacosta, antes de lanzar un potente disparo por el estrecho espacio entre el portero Marco Carnesecchi y el palo cercano, desatando la alegría de las gradas del Olímpico.

Con esta victoria agónica, la Roma mantuvo su arranque perfecto al lograr su tercer triunfo consecutivo para ascender al liderato con el pleno de puntos, con un balance de 9 puntos y con diferencia de goles sobre el Inter, que ocupa el segundo lugar, mientras que el Atalanta quedó estancado en 6 puntos en el séptimo puesto, encajando su primera derrota de esta temporada.

Los lobos de la capital dirigen ahora su atención hacia el terreno continental; el equipo se prepara para viajar y enfrentarse al Fenerbahçe turco el próximo jueves en el estreno de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, antes de regresar a las competiciones locales con un duelo ante el Torino a domicilio el 14 de septiembre, para luego preparar la esperada cita ante el Inter en la lucha por el liderato el 19 de septiembre.