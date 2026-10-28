Noche de locos para los autogoles y las remontadas en la novena jornada de la Serie A. En Venecia, el Inter no necesitó a sus delanteros, pues la defensa local le regaló una extraña victoria por 2-0 con dos autogoles en dos minutos; y en Milán, el doblete de Fadio Sissé se convirtió en una pesadilla después de que el Bolonia remontara su desventaja para lograr una victoria demoledora por 4-2, con un autogol fatal y un doblete en apenas 60 segundos.

Con estos resultados, el Inter encabeza la clasificación del Calcio con 25 puntos, mientras que el Milan cayó al quinto puesto con 18 puntos.

¡Regalos fatales conceden al Inter una extraña victoria!

El Inter de Milán logró una extraña y emocionante victoria a domicilio frente al Venecia por 2-0. A pesar del dominio del Inter sobre el desarrollo del encuentro, la sentencia se hizo esperar hasta los últimos minutos y llegó con un tinte de comedia negra por parte de la defensa del Venecia.

El Inter abrió el marcador en el minuto 80, con un autogol que el defensa del Venecia Matías Moreno marcó en su propia portería por error.

No pasaron más que dos minutos hasta que se repitió el mismo guion, cuando su compañero Ridwan Helhal añadió el segundo gol para el Inter con otro autogol en la portería de su equipo en el minuto 82.

El Venecia intentó enmendar la situación, pero el tiempo no acompañó a los locales, de modo que el Inter se llevó tres valiosos puntos gracias a los regalos gratuitos de la defensa rival, en la que es la victoria más extraña de esta temporada en el Calcio.

Remontada de locos: 60 segundos que lo cambiaron todo

En un partido dramático e increíble, el Bolonia le dio la vuelta a la tortilla ante su anfitrión, el Milan, y convirtió su desventaja de 2-1 en una emocionante victoria por 3-2.

El partido comenzó con emoción temprana, cuando el Bolonia abrió el marcador por medio de Samuel Mbangula en el minuto 8 tras una asistencia de Nader Zortia (0-1).

El Milan respondió con fuerza a través de su estrella Fadio Sissé, que logró el empate en el minuto 14, antes de que el mismo jugador volviera a marcar el segundo gol en el minuto 27 tras la entrada de Fikayo Tomori, dando así a los rossoneri la posibilidad de terminar la primera parte por delante.

En la segunda parte, el partido se dio la vuelta por completo en un minuto de locura. En el minuto 61, el defensa del Milan Davide Bartesaghi marcó un autogol en la portería de su equipo por error, regalándole el empate al Bolonia.

El Milan no tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando llegó el golpe de gracia en el minuto 62, cuando Samuel Mbangula volvió a firmar su doblete personal tras una asistencia de Juan Miranda, dando al Bolonia la ventaja.

A pesar de los desesperados intentos del Milan por volver al partido en los minutos restantes, el equipo no consiguió descifrar la defensa del Bolonia, encajando una derrota impactante en su propio campo y dilapidando su ventaja con el doblete de Sissé, mientras que el Bolonia logró una remontada que quedará grabada en la memoria.

El tiro de gracia y el cuarto gol del Bolonia llegaron en el minuto 86, cuando el brillante Samuel Mbangula rubricó un hat-trick histórico, tras una asistencia decisiva y precisa de su compañero Jens Odgaard, poniendo fin a las esperanzas de remontada del Milan y convirtiendo la remontada en un festival de goles en San Siro.



