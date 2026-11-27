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Solo un punto en lugar de una victoria que le diera un respiro: el Borussia Mönchengladbach dejó escapar ante el Werder Bremen su segundo triunfo de la temporada en la Bundesliga pese a ir ganando 3-1.

El equipo de Alexander Blessin tuvo que conformarse con un desafortunado 3-3 (1-1) tras un final dramático. Niclas Füllkrug (90+2) y Eren Dinkci (85) dejaron helados con sus goles tardíos a los aficionados de los Potros desplazados al Weserstadion, donde se jugó a temperaturas gélidas.

El Gladbach parecía tener la victoria asegurada gracias a un doblete de Franck Honorat (46 y 78). También marcó Kevin Diks (27), de penalti por mano señalado tras revisar el vídeo. Pero no fue suficiente. Dinkci había firmado el 1-1 provisional en la primera mitad (38).

«Sí, la actitud fue magnífica, pero aun así tenemos que jugar con precisión y demostrar nuestra calidad sobre el terreno de juego. En eso tenemos margen de mejora», dijo en Sky Füllkrug, autor de su undécimo gol de la temporada: «Nos faltó mucha precisión a la hora de desarrollar nuestro juego. Los jugadores del Gladbach lo hicieron bien y nos causaron bastantes problemas».

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Así, el histórico Gladbach, inmerso en una crisis, sigue siendo el colista. Para el Werder, cinco días después de su espectacular 4-0 ante el HSV en el derbi del norte, se frenó por ahora su buena racha en la liga. De haber ganado, los verdiblancos habrían igualado a puntos, al menos hasta el domingo, al RB Leipzig, cuarto y en puestos de Champions League.

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Si «un jugador sueña con Europa en el vestuario, seré el último en frenarlo. Soy más de pisar el acelerador que de echar el freno», había dicho Thioune antes del partido. Sin embargo, la primera ocasión clara ante 41.800 espectadores fue para los visitantes: Zento Uno (10) se plantó solo ante el portero del Werder, Karl Hein, pero no logró batirlo. El Borussia, de hecho, comenzó con bastante ímpetu, mientras que el Werder, sin el héroe del derbi Justin Njinmah (problemas musculares), apenas dio señales de vida en ataque durante mucho tiempo.

Diks recompensó entonces a su equipo por su buen inicio. Antes, el árbitro Felix Zwayer había señalado penalti tras revisar el vídeo: Youri Reeger había bloqueado con el brazo un disparo de Joseph Scally.

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Después, el goleador Niclas Füllkrug intentó espolear a sus compañeros del Werder a gritos. Y, de repente, llegó el empate: Dinkci marcó de volea casi de la nada desde unos 16 metros, con algo de fortuna tras golpear el balón en la parte interior del poste.

El Werder se marchó al descanso con un 1-1 bastante generoso para sus méritos, y los Potros parecían haberse propuesto grandes cosas durante la pausa. En cualquier caso, respondieron por medio de Honorat apenas 48 segundos después de la reanudación. El jugador de 30 años mantuvo la calma tras un inteligente pase de Uno.

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El Werder reaccionó con rabia y Füllkrug dispuso de una doble ocasión (56 y 58). El partido se convirtió en un intercambio de golpes: el Werder presionaba cada vez más y el Gladbach defendía con entrega. Los aficionados no vieron un encuentro de gran calidad, pero sí emocionante. Honorat hizo el 3-1 en el tramo final, aunque no fue suficiente.