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Rafael Leao PortugalGetty Images

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La llegada de Amorim a Milán podría hacer que Leão se quede en el equipo

AC Milán
Fichajes

Desde anunciar su deseo de probar otra liga hasta la opción de quedarse en el Rossonero con la llegada de un nuevo entrenador, compatriota suyo. Este escenario podría aplicarse a Rafael Leão, quien, con la inminente llegada de Ruben Amorim, también podría quedarse en el Milan, según el análisis de los expertos en cuotas de Sisal y Snai, que sitúan en 4,50 su permanencia en Milán. Esta cifra ha bajado recientemente desde 7,50.


Los motivos son varios: Amorim prefiere un tridente ofensivo que devuelve a Leao a su banda izquierda preferida, algo que el jugador reclamaba a Allegri. Además, diez días después de sus declaraciones, el mercado ha mostrado poco interés y ningún pretendiente serio. Así, quedarse en el Milan es ahora la opción más probable, seguida de Arsenal, Galatasaray y cualquier equipo saudí, todos con cuota 3,00, mientras que el Manchester United queda en 6,00.

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