La lista europea: el Real Madrid golpea a su jugador y sorprende a su nuevo fichaje

El Real Madrid envió a la Unión Europea de Fútbol la lista de jugadores inscritos para participar en la Liga de Campeones, y el nombre de Ferland Mendy no figuraba en ella.

El diario Marca informó de que el lateral izquierdo francés quedó fuera de la lista del conjunto merengue con el fin de dejar sitio al recién llegado Sergio Martínez.

La inclusión del jugador, incorporado recientemente desde el Racing, podría representar una solución para el Real Madrid antes de su primera aparición en la competición de clubes más importante de Europa, prevista para el próximo martes ante su invitado, el Inter de Milán.

En este partido, José Mourinho no podrá contar con el trío formado por Arda Güler, Camavinga y Bernardo Silva por sanción, y la situación de emergencia aumenta por las dudas que rodean el estado físico de Tchouaméni, que no ha entrado en ninguna lista durante toda la temporada, además de no haber disputado los partidos de preparación por una misteriosa lesión muscular; asimismo, planean las dudas sobre la disponibilidad de Thiago Pitarch.

Por tanto, Sergio Martínez podría disputar su primer partido en la Liga de Campeones tan solo 5 días después de su inclusión en su primera lista como jugador del Real Madrid, y aunque el Real Madrid fichó a Sergio Martínez en un principio procedente del Racing para reforzar las filas del Castilla, esta semana entrenó bajo las órdenes de José Mourinho y dejó una buena impresión en el técnico madridista, así como en los jugadores del primer equipo.

En cuanto a Mendy, apareció sobre el césped del estadio de Valdebebas hace aproximadamente dos semanas, pero dentro del Real Madrid, y a la vista de su largo historial de lesiones, el club actúa con cautela al hablar de la fecha de su regreso a la actividad. Las previsiones apuntaban a la posibilidad de que volviera durante septiembre u octubre, según los plazos más optimistas, tras someterse a una operación quirúrgica después de sufrir una rotura del tendón del músculo recto femoral de su pierna derecha.

La llegada de Marc Cucurella, junto con la marcha de Fran García, permite al Real Madrid disponer de dos alternativas en la posición de lateral izquierdo además de Carreras, especialmente porque las dudas sobre la capacidad física de Mendy para regresar tras la operación quirúrgica siguen vigentes.

En la lista que el Real Madrid envió a la Unión Europea, y junto a la ausencia de Mendy, figuran hasta 8 jugadores de la lista B, que son Fortea, Juan Martínez y Mario Rivas en la línea defensiva; Thiago, Sistero, Lacosta y Valero en el mediocampo; y Yáñez en la línea de ataque.

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