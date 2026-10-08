La lista de los más caros del mundo: tres jugadores del Real Madrid y el Barcelona presente con dos futbolistas

El valor de mercado de Michael Olise, extremo del Bayern Múnich, ha continuado al alza en la última actualización del portal "Transfermarkt", especializado en estadísticas de jugadores, ya que ha aumentado 10 millones de euros hasta alcanzar los 180 millones, situando al francés en el cuarto puesto a nivel mundial en cuanto a valor de mercado.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, e Erling Haaland, delantero del Manchester City, comparten el liderato de la lista con un valor de 220 millones de euros cada uno, mientras que Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se situó tercero con 200 millones.

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En cambio, el valor de Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, descendió 10 millones de euros hasta los 130 millones, quedando décimo en la lista, teniendo en cuenta que anteriormente llegó a alcanzar los 200 millones de euros entre 2024 y 2025.

La lista también incluyó a Jude Bellingham, del Real Madrid, y a Pedri, del Barcelona, además de a 3 jugadores del Paris Saint-Germain.

Lista de los 10 jugadores más caros del mundo:

Lamine Yamal (Barcelona): 220 millones de euros Erling Haaland (Manchester City): 220 millones de euros Kylian Mbappé (Real Madrid): 200 millones de euros Michael Olise (Bayern Múnich): 180 millones de euros (+10 millones) Jude Bellingham (Real Madrid): 160 millones de euros Pedri (Barcelona): 150 millones de euros João Neves (Paris Saint-Germain): 140 millones de euros Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 140 millones de euros Vitinha (Paris Saint-Germain): 140 millones de euros Vinicius Junior (Real Madrid): 130 millones de euros (-10 millones)

El nuevo incremento refleja un gran salto en el valor de Olise en un solo año, ya que su valor era de 130 millones de euros en octubre de 2025.

Esto llega tras una temporada en la que ganó el premio al mejor jugador de la Bundesliga, para luego batir el récord de Pelé en número de asistencias en una sola edición de la Copa del Mundo, con siete pases, además de encontrarse entre los candidatos al Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres.



