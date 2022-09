La lista de los 50 mejores jugadores argentinos para el Mundial de Qatar 2022: confirmados, en duda, aspirantes y descartados

A pocas semanas de las listas definitivas para el Mundial de Qatar, repasamos los jugadores que formarán parte, están en duda o se quedaron afuera.

La Copa del Mundo 2022 está a la vuelta de la esquina, y será momento de revancha para el seleccionado argentino, que busca mejorar la pobre imagen que dejó en Rusia 2018.

Desde aquella traumática presentación han pasado muchas cosas. Obviamente renunció Jorge Sampaoli, y emergió la imagen de un, hasta ese momento, actor secundario: Lionel Scaloni. Pasó de ser un entrenador interino a la cara de la reconstrucción de una Argentina que había quedado malherida.

Entre la Copa América de 2019 y 2021 hubo un proceso de reforma, con varias salidas y muchos ingresos. Hoy, a menos de tres meses del debut en Qatar, hay un once ideal, pero también una gran cantidad de apellidos prácticamente confirmados para la máxima cita.

Además de todos ellos, hay otros que están en duda, algunas esperan un milagro y unos cuantos saben que su oportunidad requerirá un poco más de tiempo. A continuación, una recopilación de los 50 mejores argentinos en el grupo de jugador del equipo nacional masculino de Argentina.

ARQUERO

No hay demasiado debate sobre quién será el arquero titular de Argentina, puesto que, por pasado y presente, Emiliano Martínez se erige como una de las piedras angulares del equipo. Tiene personalidad, ataja penales, es aceptable su técnica con los pies y ha demostrado en batalla. Lo realmente interesante está debajo de Dibu: ¿quiénes lo acompañarán? Hay cinco arqueros para dos, o bien tres, puestos. Todos tienen sus cualidades como para estar.

Getty Images

1.Emiliano Martínez - Aston Villa

Si los equipos se arman de atrás para adelante, Argentina empieza con un número puesto. Una sorprendente temporada en Aston Villa le valió la citación y desde que debutó quedó claro que sería el titular. Su momento cumbre, su antes y después, fue la tanda de penales ante Colombia, por Copa América.

Getty

2. Juan Musso - Atalanta

Surgido de Racing, su paso por la máxima categoría del fútbol argentino fue fugaz. En 2018 fichó por Udinese y, tal como Rodrigo De Paul y Nahuel Molina Lucero, sus buenas actuaciones lo llevaron a dar un salto. Fue Atalanta quien, en 2021, decidió adquirirlo. Totalmente consolidado en el arco de la Dea, tuvo sus oportunidades en la Selección. Fue parte del plantel campeón de Copa América y, en una de las tantas ausencias de Dibu por lesión, atajó en la victoria 3-0 ante Bolivia.

3. Franco Armani - River Plate

Con el ciclo -que prácticamente alcanzó la década- cumplido de Sergio Romero en en el arco argentino y el craso error de Willy Caballero en pleno Rusia 2018 ante Croacia, Franco Armani quedó como titular. Además de los dos partidos mundialistas, atajó en Copa América 2019. La llegada de Emiliano Martínez lo desplazó. Si bien todavía no tiene asegurado el puesto, la experiencia en competiciones internacionales, sumado a sus años en River y Atlético Nacional, podrían darle ventaja en la carrera. Fue titular en el amistoso ante Estonia y, además, en la última fecha como local de Eliminatorias.

Getty

4. Gerónimo Rulli - Villarreal

Cuando emigró de Estudiantes a Real Sociedad tuvo un arranque prometedor que lo perfilaba como uno de los grandes arqueros argentinos en Europa, pero luego tuvo una larga meseta que le valió varios cambios. Actualmente en Villarreal, Rulli parece haber encontrado su segundo aire. Clave para que el Submarino Amarillo obtenga la Europa League tras casi cien años de espera y, poco después, para llegar a semifinales de Champions League.

Esta temporada arrancó bien, tanto así que hasta se ganó un elogio de Iker Casillas. “Acabo de ver una de las mejores paradas que yo recuerde. No es una parada de foto a la escuadra, pero levantarse tan rápido y hacer eso… Ojito", comentó el guardameta.

En Argentina fue titular en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas y, además, fue al banco ante Estonia.

Getty Images

5. Agustín Rossi - Boca Jrs

En la actualidad es uno de los arqueros más en forma del fútbol sudamericano. Sus grandes atajadas mantienen a Boca con vida en diversas competencias y, además, todo se potencia con su increíble estadística en penales. Su récord es casi increíble, por lo que es una interesante opción para una posible tanda de penales a partir de octavos. Su mayor traba es que Dibu Martínez, titular en la Selección, también es especialista en penales.

Ya ha tenído la posibilidad de ser convocado bajo el mando de Scaloni. Fue en septiembre de 2021, cuando Franco Armani fue desafectado por lesión.

Christof Koepsel/Getty Images

6. Agustín Marchesín - Celta

La última vez que tuvo minutos en Argentina fue en el encuentro previo a la Copa América 2021, en el empate 2-2 ante Colombia. Ingresó por el lesionado Dibu Martínez. Luego, fue parte de la lista final de aquella competición. Su máxima chance de ingresar en esta nómina es que Lionel Scaloni vuelva a convocar cuatro arqueros.

En el último tiempo había sido relegado en Porto, por lo que durante esta temporada buscó cambiar de aire. Llegó a Celta, en la liga española, con el entrenador argentino Eduardo Coudet. Por el momento es titular.

DEFENSORES

Todo parece indicar que ya están los lugares asegurados para los ocho defensores fundamentales: los cuatro titulares y sus alternativas. Aquello que todavía genera duda es quién será aquel que logre meterse como otra opción. Juan Foyth, sin haber estado demasiado en la última parte del proceso, parecía tener el boleto en sus manos, pero una lesión volvió a abrir el juego. Él, Senesi y Martínez Quarta pelean un lugar.

7. Cristian Romero - Tottenham

Su carrera es bastante peculiar, tanto así que lo erigió como una grata sorpresa en el tramo final de la construcción del equipo. Debuto oficialmente en la Selección mayor el 3 de junio de 2021, y en poco tiempo se convirtió en el mariscal de la defensa argentina.

Siendo juvenil había pasado por las Sub 17 y 20, pero de Belgrano (donde pensó en abandonar el fútbol) pasó a Genoa casi sin pena ni gloria. En Italia mejoró considerablemente, y su explosión se dio en Atalanta. Eso lo llevó a Tottenham, siendo uno de sus fichajes más caros de la historia. Los londinenses están tan a gusto con el cordobés que le acaban de extender el contrato hasta 2027.

Su único problema son las recurrentes lesiones. Algunas de sus zonas más frágiles son rodillas, cadera y muslo. Una dolencia en esta última lo ha dejado casi tres meses afuera de las canchas.

(C)Getty images

8. Nicolás Otamendi - Benfica

Junto a Cristian Romero conforman la zaga central titular de Argentina. Cuando Dibu Martínez se suma al tridente, por ahora, son imbatibles. Ya van más de 700 minutos desde que juegan juntos y todavía no les han convertido un gol.

Nicolás Otamendi es uno de los pocos futbolistas de la nómina con la experiencia de haber jugado más de un Mundial. Eso lo marca como un líder. Además, durante todo 2021, revirtió una situación de críticas. Actualmente pilar de Benfica, es uno de los intocables.

Getty

9. Germán Pezzella - Betis

Ocupa una posición clave dentro de un plantel profesional: aquel que se sabe suplente y, mientras lucha sin enojo por un lugar entre los once, cumple en los minutos que le toca jugar. En la retina de los argentinos quedará el corte ante Gabigol en la final de Copa América, que pudo haber sido el empate brasileño. Fue ganando consideración confirme pasaron los años, tanto así que, ante Colombia en uno de los últimos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, portó la cinta de capitán.

Getty Images

10. Lisandro Martínez - Manchester United

Probablemente el defensor argentino más en forma en la actualidad del fútbol mundial. Su más que positiva primera experiencia europea en Ajax le dio el boleto para fichar por Manchester United, y en pocos partidos se metió a los hinchas en el bolsillo. Con una catedrática actuación ante Liverpool demostró de qué está hecho.

En Argentina no es titular solo porque la zaga central se entiende de maravilla, pero cualquier traspie de alguna de los dos titulares lo pone como número fijo. Tiene buena técnica de golpe, inteligencia táctica y rudeza defensiva. Además es polifuncional porque puede hacer las veces de centrocampista.

Getty Images

11. Marcos Acuña - Sevilla

Años atrás hubiese sido impensado que su llegada a la élite tenga que ver con ser lateral izquierdo. Su posición era de creativo, pero Jorge Sampaoli, en uno de sus pocos aciertos en su etapa como seleccionador argentino, lo hizo carrilero. Actualmente en Sevilla, es uno de los mejores del mundo en su posición y en Argentina es uno de los tantos números fijos.

Getty Images

12. Nahuel Molina Lucero - Atlético Madrid

Pocos futbolistas nacionales han tenido un crecimiento tan repentino. Pasó de ser moneda de cambio en Boca, también ser relegado por no aceptar la renovación, a brillar en Udinese y pasar por una cifra millonaria a Atlético Madrid. En Italia mostró todas sus virtudes ofensivas, las que todavía no ha terminado de desempolvar en Argentina. De todos modos, Scaloni siempre confió en él. Curiosamente no jugó la final de Copa América, pero a partir de allí no salió más. Hoy es el lateral derecho titular de la Albiceleste.

OL

13. Nicolás Tagliafico - Lyon

Un perfil polifuncional, con experiencia y seriedad. Eso es Nicolás Tagliafico y por eso es tan valioso a pesar de ser suplente. Su lugar es el lateral izquierdo, pero si es necesario puede meterse en la zaga central. Actualmente está en Lyon, puesto que pidió encarecidamente salir de Ajax, donde se encontraba bastante relegado. Es otro de esos futbolistas necesarios para fortalecer el plantel y darle competitividad interna.

Getty Images

14. Gonzalo Montiel - Sevilla

Sus grandes actuaciones en River lo convirtieron en uno de los mejores laterales del fútbol sudamericano, esto lo llevó a fichar por Sevilla. Comenzó con buenos momentos y se ganó la titularidad, pero hace bastante quedó relegado al banco de suplentes. En su lugar juega Jesús Navas, un emblema del club.

En lo que a la Selección argentina respecta, es recordada su final ante Brasil por Copa América. Anuló a Neymar, fue completamente agresivo y terminó como una de las figuras del encuentro más importante en varios años del combinado nacional. De todos modos, antes y después de aquella noche, Nahuel Molina Lucero se quedó con el puesto.

Getty Images

15. Juan Foyth - Villarreal

El último tramo de su relación con la Selección es bastante desafortunado. Un error en el encuentro previo a la Copa América 2021 lo dejó afuera de la nómina final, y no pudo tener revancha de la eliminación en la cita anterior, de 2019, donde había quedado marcado por algunos errores en semifinales.

Más adelante en el tiempo, su nivel en Villarreal estaba siendo notable. Fue importante en la proeza que supuso llegar tan lejos en Champions League, incluso se rumoreó que en esta ventana de fichajes lo buscaba el Barcelon de Xavi.

Recientemente sufrió una contusión postraumática en la rodilla izquierda durante el partido disputado frente a Getafe. Será baja de seis a ocho semanas, así se perderá la gira de septiembre con Argentina y, justo cuando estaba recuperando posiciones, vuelve a retroceder. Su polifuncionalidad -puede jugar de lateral y central- lo hacen un nombre tentador.

@RiverPlate

16. Lucas Martínez Quarta - Fiorentina

Comenzó las Eliminatorias Sudamericanas como titular, de hecho, lo hizo en los primeros cuatro partidos. No obstante, ya en los meses de junio y julio de 2021 que engloban dos encuentros de esa competición y también la Copa América, realmente jugó poco. Fueron 45 minutos ante Chile y nula actividad en la Copa. Ya en el tramo final de las clasificatorias, con una Argentina mucho más consolidada, solo tuvo ocho minutos ante Bolivia, 10 contra Colombia y todo el partido ante Ecuador. Muy poco. Tampoco apareció en la nómina ante Italia y Estonia. Parece tener un pie afuera.

Getty

17. Marcos Senesi - Bournemouth

Central zurdo, alto, con buen pie para salir jugando: esta es una especie muy difícil de conseguir y también muy valorada en el fútbol actual. Marcos Senesi cumple con los tres requisitos. Tal vez por eso Italia lo citó para jugar frente Argentina la Finalissima, pero el central desistió del llamado cuando Lionel Scaloni realizó un contrallamado. Esa fue su primera experiencia en el ciclo, pero puede que no la última.

En esta ventana de mercado pasó de Feyenoord a Bournemouth. Si bien no es el mejor equipo, lo importante es que llegó a Premier League, la liga más preponderante del fútbol mundial.

18. Nehuen Pérez - Udinese

A pesar de que su nombre no es tan oído como el de otros defensores, Lionel Scaloni lo ha convocado en varias oportunidades desde 2019 hasta 2022. Actualmente está en Udinese, fue parte de la transacción que llevó a Molina Lucero al Colchonero. Sus posibilidades de estar en la lista final son francamente mínimas, pero es un interesante prospecto para lo que viene después de Qatar.

@argentina

19. Valentín Barco - Boca Jrs

Con 18 años recién cumplidos, es el más joven de la lista. Todavía no ha tenido una experiencia en la Mayor, incluso solo tuvo algunas pocas incursiones en la máxima categoría de Boca Jrs, pero su talento es esperanzador. Un lateral izquierdo con gran técnica, despliegue físico y llegada al área rival. Es parte de la Sub-20 de Javier Mascherano, alternando titularidad con Julián Aude. Fue elegido el mejor jugador del Torneo L'Alcúdia que ganó Argentina. No estará en la lista, pero es otro nombre pensando a futuro.

MEDIOCAMPISTAS

Al igual que en el resto de las líneas del equipo, ya se pueden vislumbrar los titulares, pero en este sector del campo está la lucha más férrea por los puestos altenativos. Hay demasiados futbolistas, muy variados en estilos, para pocos puestos. Según Lionel Scaloni, si usa cuatro mediocampistas en parado táctico inicial, llevará la misma cantidad al banco. Entonces, las posibilidades son reducidas. Papu Gómez, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Domínguez son algunos de los que pelean por un puesto.

@Argentina

20. Rodrigo De Paul - Atlético Madrid

Lionel Scaloni le dio la confianza allá por 2019, lo bancó incluso cuando comenzó a tener las primeras críticas, y con el tiempo respondió. Tanto así que se convirtió en uno de los estandartes del plantel. Su entrega se combina con la técnica de juego, y si bien actualmente tiene un andar bastante irregular en Atlético de Madrid, cuando se pone la celesta y blanca cambia todo. Es uno de los tres intocables del mediocampo.

21. Leandro Paredes - Juventus

El segundo de la tríada que se adueñó del mediocampo. En este caso, especialmente del eje. Su incuestionable calidad técnica lo hace muy valioso cuando Argentina tiene que iniciar juego, puesto que tiene precisión para filtrar los pases que sean necesario. También ayuda a controlar el juego. Mucho tiempo se debatió si en realidad era centrocampista, porque carecía de marca, pero con el tiempo disipó toda duda. Hoy, ya en Turín, es otro fijo del DT.

Getty Images

22. Giovani Lo Celso - Villarreal

Una vez llegado Antonio Conte a Tottenham, y de decidir no tenerlo en cuenta, era evidente que Lo Celso debía buscar una salida rápida para ganar rodaje camino a Qatar. De lo contrario podía peligrar su puesto. El rosario lo hizo, y qué bien eligió. Fichó por Villarreal, donde fue clave para llegar a semifinales de Champions League. Sin dudas, como fue antes en Betis, en España recuperó mucha confianza y vimos lo mejor de su repertorio. Esto lo hizo fortalecer su puesto en Argentina, donde lidera el medio del campo, jugando de interior, con Paredes y De Paul.

Getty Images

23. Guido Rodríguez - Betis

Es la principal alternativa de Leandro Paredes. Un estilo de juego completamente opuesto, donde prima más el sentido defensivo, con la buena lectura de marca, que su soltura en ataque. No obstante, ha demostrado ser efectivo para el equipo. Además, le aporta diversidad de opciones a Lionel Scaloni para los contextos de partidos que pueden sucederse. En cuando a su club, llegará con rodaje porque es titular en Betis. Desde que está en España su nivel es notable.

Getty

24. Alejandro Gómez - Sevilla

Dentro de un mediocampo consolidado, el Papu es una de las opciones más utilizables para cuando se quiere cambiar de nombres y no de estilo. Es un futbolista que entiende a la perfección el sentir del resto de sus compañeros, combina muy bien con Messi, De Paul, Paredes y otros. Su momento en Argentina, tal vez, le llegó unos años después de su explosión en Atalanta, pero supo aprovechar cada minuto. Es muy probable que esté entre los 26.

Getty Images

25. Ángel Di Maria - Juventus

Hoy día parece increíble decir que Ángel Di María estuvo completamente resistido hasta hace poco más de un año. Un futbolista que ha hecho goles claves, que jugó en los mejores equipos del mundo, tuvo que esperar su redención en el Maracaná con el gol en la final de Copa América 2021. A partir de ahí, no paró de tener buenas actuaciones y ganó su titularidad. Tanto así que hoy es el tercer máximo goleador de este ciclo.

@SLBenfica

26. Enzo Fernández - Benfica

Un futbolista excepcional que se viene cocinando a fuego lente desde hace muchos años, y parece haber salido del horno justo unos meses antes de Qatar. Enzo Fernández salió de River, pero fue a Defensa y Justicia para tomar ritmo de juego, volvió al Millonario hecho un jugador de Primera y se transformó en el cerebro de un equipo campeón de liga. Ya en Benfica, tardó dos partidos en adueñarse del equipo y se rumorea que Liverpool comenzó a seguirlo.

Un mediocampista que se junta con todos para jugar, pero también sabe meter buenos pases filtrados y, especialmente, pisar área rival para meter goles. Tiene un gran olfato goleador. Ya tuvo una experiencia entrenando con la Selección mayor y varias en juveniles. Su citación hace unos meses parecía imposible, pero cada semana que pasa se va transformando en realidad.

27. Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

En Argentina fue titular en muy pocas oportunidades, pero como alternativa es de los preferidos de Lionel Scaloni. Tanto en Eliminatorias, Copa América y amistosos. Un mediocampista con despliegue físico, que también sabe asociarse y llegar al área en función de cuarto volante. Es titular en Bayer Leverkusen, lo que ayuda mucho en la carrera por ver quien va a Qatar, ya que en su posición está la lucha más reñida de todas.

Twitter

28. Alexis MacAllister - Brighton

Sin demasiada prensa, es uno de los argentinos con mejor presente. Cuando emigró de Boca a Brighton algunos lo veían como un retroceso en su carrera, pero es titular y referente de un equipo que juega muy bien en Premier League, y por eso Lionel Scaloni decidió probarlo en Argentina. Fue parte del comienzo del ciclo, jugando un puñado de minutos en 2019, pero recién volvió a tener actividad en el tramo final de Eliminatorias, en 2022. Su inclusión es difícil, pero no sería una sorpresa. Su condición de llegador y armador podría darle mucho.

FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images

29. Nicolás Domínguez - Bologna

En el nacimiento de La Scaloneta estaba muy bien considerado, pero una fuerte lesión lo hizo perder terreno. Tanto así que lo más probable es que no vaya al Mundial. En Copa América 2021 jugó unos pocos minutos, pero después no. En los últimos 23 partidos jugó media hora total. Posiblemente Lionel Scaloni haya encontrado otras variantes más adaptables a diversas situaciones.

@Atletico

30. Ignacio Fernández - Atlético Mineiro

En Argentina solo tuvo una posibilidad, fue en 2017 cuando era considerado el mejor del fútbol local. Jorge Sampaoli le dio veinte minutos en la goleada ante Singapur, luego, a pesar de sus grandes actuaciones a nivel continental, nada. Es un perfil de mediocampista interesante para aportar a la Selección, pero su salida a Atlético Mineiro, lejos de acercarlo a la Albiceleste, lo alejó. Hoy corre de muy atrás, por oportunidades y edad.

LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

31. Alan Varela - Boca

Otro de los grandes prospectos del fútbol argentino. Un centrocampista que entiende el juego y tiene personalidad para soportar contextos complejos. Hoy el eje de Boca Juniors, tiene experiencia en las juveniles nacionales. Ya ha demostrado su valía en la liga local, pero también brilló por Copa Libertadores. Probablemente con futuro europeo, será parte de la construcción argentina de cara al 2026 y 2030.

Getty Images

32. Thiago Almada - Atlanta United

Es la gran sorpresa de Lionel Scaloni de cara a la convocatoria para la gira amistosa en Estados Unidos donde, se supone, citó sólo a los que tienen posibilidades reales de ir a Qatar. El joven talento ya había sido llamado por el entrenador, y a pesar de que parece bastante improbable verlo en el Mundial, todo parece indicar que será parte de la renovación.

Getty

33. Manu Lanzini - West Ham

Pintaba para ser parte fundamental del ciclo de Jorge Sampaoli, pero una lesión de ligamentos lo dejó afuera de Rusia y de los primeros amistosos del ciclo de Lionel Scaloni. Solo jugó diez minutos con este entrenador, a finales de 2019, en un amistoso ante México. Por su buen trabajo en West Ham fue citado para las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas 2022, aunque fue al banco y no ingresó. Es decir, no fue parte del ciclo. Es prácticamente imposible que tenga un llamado.

Pedro Souza / Atlético-MG

34. Matías Zaracho - Atlético Mineiro

La única presencia que tiene en la Selección mayor se dio en un amistoso de 2019, cuando Lionel Scaloni lo puso quince minutos ante Marruecos. Actualmente está como titular en Atlético Mineiro, campeón reinante de Brasil, que desestimó una oferta de Porto por él. Puede moverse por distintos lugares del mediocampo, pero su mejor versión se dio como interno con llegada al gol. Con apenas 24 años, es un proyecto interesante pensando en la próxima Copa América y, evidentemente, el Mundial de 2026.

EFE

35. Fausto Vera - Corinthians

Juego, presencia, entendimiento y técnica. Uno de los tantos buenos centrocampistas menores de 23 años que tiene el fútbol argentino. Un futbolista que ha pasado por todas las categorías juveniles de Argentina, y su explosión en Argentinos Juniors de la mano de Gabriel Milito lo llevó a ser adquirido por Corinthians. En poco tiempo se ganó la mitad de cancha y, probablemente, comience a tener oportunidades con la camiseta albiceleste. Fue citado de manera preliminar para la Copa América 2021 y, se rumorea, podría ser incluído en la gira de septiembre de 2022.

DELANTEROS

Con Lautaro Martínez como centrodelantero titular y Lionel Messi como segunda punta, es incuestionable que el resto pelea por un lugar en el banco de suplentes. La lucha es muy interesante, ya que hay varios centrodelanteros para un solo lugar. Lucas Alario, Gio Simeone, Lucas Boyé, incluso Julián Álvarez, aunque gana terreno por su presente y polifuncionalidad. También está la incógnita sobre Paulo Dybala, al que parece se le abrió una gran puerta con la extensión de la nómina.

Getty

36. Lionel Messi - PSG

Probablemente sea su última posibilidad de levantar la Copa del Mundo, y Lionel Messi lo sabe. Parte fundamental del equipo, pero ya no es todo el sistema. Eso lo ayudó a poder ser determinante en los metros donde es necesario. Máximo goleador del ciclo de Lionel Scaloni, viene de hacerle cinco goles a Estonia y de brillar ante Italia. También tuvo un buen inicio de temporada en PSG.

Getty

37. Lautaro Martínez - Inter

El puesto de centrodelantero en Argentina tiene un nombre y es Lautaro Martínez. Detrás de Lionel Messi, es el goleador del ciclo de Lionel Scaloni. Además de su capacidad goleadora, es un portento físico que ayuda con la primera presión y es autosuficiente generándose oportunidades.

38. Julián Álvarez - Manchester City

Puede hacer las veces de centrodelantero, pero también sabe salir a crear juego; es bueno tirando diagonales al espacio, y los meses de experiencia en Manchester City lo dotarán de un nivel de competitividad distinto al que tenía en el fútbol sudamericano. Su incersión en el equipo de Pep Guardiola es muy interesante, tanto así que el entrenador solo tiene palabras de elogio para la Araña.

Getty

39. Paulo Dybala - AS Roma

Su historia en la Selección está atravesada por infortunios. Desde la famosa -y tergiversada- frase "es difícil jugar con Messi", hasta sus lesiones en momentos importantes. Lionel Scaloni fue claro con él: para estar, tenía que sumar minutos en su equipo. Por eso, entre otros motivos, decidió salir de Juventus e ingresar a Roma. La ciudad lo ha recibido como un verdadero dios mitológico y ahora es la cabeza de un proyecto. Si tiene buenos minutos, sus probabilidades de ir a Qatar son altas.

Getty

40. Joaquín Correa - Inter

Es uno de los que está más cerca de estar en la lista final que de no hacerlo, pero debe seguir haciendo bien su trabajo en Inter. Allí comparte ataque con Lautaro Martínez, y no le va nada mal. En cuanto a la Selección, es un suplente que tiene muchos minutos. En ocasiones ingresa bien, en otras no tanto. Su despliegue físico y su entendimiento con el centrodelantero titular puede sumarle puntos.

Getty Images

41. Ángel Correa - Atlético Madrid

La temporada 2020/21 de Ángel Correa lo llevó a otro nivel en la élite. Sin dudas fue de los mejores futbolistas del Atleti, pero en la siguiente su nivel -tanto como el del equipo- fue decayendo y hasta la fecha es suplente. En Argentina, desde su debut en 2015, tiene muy pocos partidos como titular, pero es un interesante suplente cuya gambeta ayuda a romper contextos dificiles. De todos modos, está en una posición donde hay demasiados jugadores para pocos puestos y tiene que jugar en su club para aumentar las probabilidades de integrar la lista final.

Getty

42. Nicolas González - Fiorentina

Uno de los máximos plenos de Lionel Scaloni. Lo convocó cuando jugaba en Sttutgart, y prácticamente muy pocos conocían su destreza. Había salido de Argentinos Juniors y también tuvo una experiencia por las juveniles nacionales. Rápidamente se ganó el cariño de los hinchas a base de goles y esfuerzo. Puede jugar tanto de delantero como de mediocampista, incluso ha sabido hacer toda la banda izquierda, pero finalizar en el área con diagonales muy tentadoras para asistencias de Messi. Tal vez le falta un poco de eficacia en la definición. Cuando Di María levantó su nivel, Nico pasó a ser suplente. Hoy es uno de los primeros cambios, probablemente esté en la nómina final.

@Eintracht

43. Lucas Alario - Eintrach Frankfurt

El Pipa es otro de los que en este mercado de pases cambió de equipo: pasó de Bayer Leverkusen, donde tuvo buenos números a pesar de nunca poder consolidarse como titular habitual, a Eintrach Frankfurt, el campeón reinante de Europa League. Sus minutos en Argentina son escasos, pero su perfil es muy interesante para alternativa de Lautaro. Lo que decantará la balanza es qué tan protagonista pueda ser en su equipo durante los meses previos a la lista definitiva.

Getty Images

44. Emiliano Buendia - Aston Villa

Sus temporadas en Norwich, tanto en Premier League como en Championship le valieron una citación, pero tuvo varios acontecimientos desafortunados que solo lo dejaron jugar diez minutos oficiales. Primero tuvo COVID-19 y después una sanción de varias fechas por haber ingresado sin el permiso necesario a Brasil. Hoy en Aston Villa, Steven Gerrard lo utiliza como alternavia mas no como titular. Además, suele juntarlo poco con Coutinho, por lo que los esfuerzos del argentino no logran potenciarse. Sería una sorpresa su inclusión.

Getty Images

45. Giovani Simeone - Napoli

Uno de los tantos apellidos que rondan en la lotería de ser el centrodelantero alternativo a Lautaro Martínez. El Cholito viene de hacer su mejor temporada desde que está en Europa, tanto así que le valió un traspaso de Hellas Verona a Napoli. En varias ocasiones ha sido convocado en la prelista, pero no ha pasado el corte. Todo parece indicar que podría tener su oportunidad en la gira de septiembre por Estados Unidos.

Getty

46. Alejandro Garnacho - Manchester United

Es una de las joyas de la corona. Nacido en España, jugador de Manchester United, aquello que lo une a nuestro país son sus lazos sanguíneos. Es parte del scouting que hizo Argentina por Europa. Ya ha debutado en los Red Devils y también en la Sub-20 nacional, pero todavía no pudo hacerlo en la mayor. Es un atacante con mucha velocidad, fuerte remate y, especialmente, personalidad. No estará en esta lista, pero es parte del futuro cercano de La Scaloneta.

@Argentina

47. Luka Romero - Lazio

Su debut profesional en Osasuna fue un hito, puesto que con 15 y 219 días años se convirtió en el debutante más joven de toda la liga española. Para ganar más experiencia emigró a Lazio, donde está actualmente. No obstante, tuvo muy pocos minutos en la máxima categoría. Hoy con 17 años, ya ha sido citado para la Mayor y la Sub-20. Tiene buena gambeta y juego asociativo.

Getty Images

48. Matías Soulé - Juventus

Una de las promesas del futuro argentino. A los 16 años se fue de las inferiores de Vélez hacia Italia, para jugar en Juventus, y ya ha podido hasta debutar en Serie A. Suelen compararlo con Ángel Di Maria. Fue convocado a la Selección mayor, pero solo ha tenido minutos en la Sub-20. Es uno de los jóvenes que se piensan para construir el post Qatar.

Getty Images

49. Exequiel Zeballos - Boca

Es una de las apariciones que más esperanzas da al fútbol argentino para el futuro cercano. Con tan solo veinte años, se ganó un lugar en el equipo titular boquense a pura gambeta. También se destaca su potente pegada, tanto en acciones a balón parado como en carrera. El Changuito ya ha pasado por todas las juveniles nacionales, y en su mejor momento sufrió una dura lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Este acontecimiento lo hizo atravesar una intervención quirúrgica que lo mantendrá afuera de las canchas hasta 2023.

Ni siquiera puede soñar con meterse de sorpresa, pero es un apellido fijo para el recambio generacional después de Qatar.

Getty

50. Lucas Boyé - Elche

Fue una de las sorpresas de Lionel Scaloni en la última lista de las Eliminatorias Sudamericanas. En su búsqueda por un centrodelantero que pueda ser relevo de Lautaro Martínez, el entrenador optó por llamar al futbolista que estaba teniendo un gran presente en Elche. Ingresó a los 88′ en la victoria 3-0 ante Venezuela, en La Bombonera. Sus probabilidades para viajar a Qatar son muy bajas.