El Barcelona anunció su convocatoria para enfrentarse a su anfitrión, el Levante, en un partido programado para mañana domingo en el estadio Ciutat de València, en la quinta jornada de LaLiga.

El encuentro llega tras un arranque perfecto del conjunto catalán, que ha logrado cuatro victorias consecutivas en LaLiga, para liderar la clasificación con 12 puntos, mientras que el Levante ocupa el decimotercer puesto con 5 puntos.

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La convocatoria anunciada por el entrenador alemán Hansi Flick incluyó a 24 jugadores, entre ellos el egipcio Hamza Abdelkarim, con quien el Barcelona renovó recientemente su contrato hasta el año 2030, y contó también con el regreso de Eric García, tras su ausencia en el partido ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa por sanción.

García participará —en caso de disputar el partido— con una máscara protectora para proteger su nariz, tras la lesión que sufrió ante el Valencia en LaLiga. Por su parte, continúa la ausencia del astro neerlandés Frenkie de Jong y del sueco Roony Bardghji del conjunto blaugrana por lesión.

La convocatoria completa quedó de la siguiente manera:

Porteros: Joan García, Szczesny, Livakovic.

Defensas: Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Centrocampistas: Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

El Barcelona había logrado una victoria contundente en su último partido, a costa del Feyenoord neerlandés (5-1), en la jornada inaugural de la Liga de Campeones de Europa.

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