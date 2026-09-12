La lista de Barcelona incluye a Hamza Abdelkarim y el regreso del hombre de la máscara

El Barcelona anunció su convocatoria para el partido ante su anfitrión, el Levante, previsto para mañana domingo en el estadio Ciutat de València, en la quinta jornada de la Liga española.

El encuentro llega tras un inicio inmejorable del conjunto catalán, que ha logrado 4 victorias consecutivas en la Liga, situándose como líder de la clasificación con 12 puntos, mientras que el Levante ocupa el puesto 13 con 5 puntos.

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La lista anunciada por el técnico alemán Hansi Flick incluyó a 24 jugadores, entre ellos el egipcio Hamza Abdelkarim, cuyo contrato el Barcelona renovó recientemente hasta el año 2030, mientras que se registró el regreso de Eric García, tras su ausencia en el duelo ante el Feyenoord en la Liga de Campeones de Europa por sanción.

García disputará —en caso de jugar el partido— con una máscara protectora para resguardar su nariz, tras la lesión que sufrió ante el Valencia en la Liga. Por su parte, continúan las ausencias de la estrella neerlandesa Frenkie de Jong y del sueco Roony Bardghji del cuadro blaugrana por lesión.

La lista completa quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García, Szczęsny, Ter Stegen... Livaković.

Defensa: João Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric García.

Centro del campo: Brian Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.

Ataque: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

El Barcelona había logrado una victoria contundente en su último partido, a costa del Feyenoord neerlandés (5-1), en la jornada inaugural de la Liga de Campeones de Europa.

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