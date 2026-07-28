El comité técnico de árbitros de España decidió no aplicar la conocida como "ley Vinícius" en la nueva temporada de la Liga española, que arranca el próximo 15 de agosto, al tiempo que solicitó al Consejo de la Federación Internacional de Fútbol que le conceda la potestad de sancionar a los equipos cuyos porteros exageren las lesiones, en el marco de una campaña integral para combatir la pérdida de tiempo.

Según el diario español "As", el comité técnico de árbitros tomó esta decisión durante la concentración de árbitros que se celebra actualmente en Las Caldas, en la región de Asturias, donde se reúnen los árbitros de Primera División y los responsables de la tecnología del videoarbitraje (VAR) para preparar la nueva temporada y debatir las nuevas directrices arbitrales.

El comité técnico de árbitros se mostró indeciso a principios de este mes respecto a la aplicación de la "ley Vinícius", que establece la expulsión con tarjeta roja directa de cualquier jugador que se tape la boca durante una discusión para prevenir los insultos, aunque finalmente decidió seguir el enfoque de la Unión Europea de Fútbol y no aplicarla.

El principal problema radica en que los jugadores no siempre se tapan la boca con intención de insultar, lo que suscita temores sobre la reducción del número de jugadores de un equipo por este motivo, especialmente porque los jugadores se han acostumbrado tanto a este gesto que discutir las jugadas o debatir sobre el juego se ha convertido en algo habitual sin recurrir a los insultos.

Fran Soto, presidente de la Asociación de Porteros Española, declaró al diario: "Dejar a un equipo con 10 jugadores sin una prueba concluyente de si lo dijo o no... Tenemos que ver si podemos combatir este tipo de comportamiento de esta manera o por otros medios", subrayando que la decisión final fue seguir las directrices de la Unión Europea de Fútbol y no aplicar la ley.

En cambio, la Asociación de Porteros solicitó al Consejo de la Federación Internacional de Fútbol, el organismo encargado de fijar las reglas del juego a nivel mundial, que aplique una nueva medida para combatir la pérdida de tiempo derivada de que los porteros exageren las lesiones, al estilo de lo que hizo la Premier League inglesa.

La medida propuesta incluye conceder a los árbitros la potestad de sancionar a los equipos cuyos porteros exageren las lesiones, reduciendo el número de jugadores del equipo en uno durante un minuto, en un intento de evitar que se retrase la reanudación del partido simulando una lesión, algo que va en contra del aumento del tiempo efectivo de juego y de la fluidez del mismo.

Además, los árbitros españoles aplicarán otras innovaciones vistas en el último Mundial que ganó España con su segunda estrella, para combatir la pérdida de tiempo. Estas innovaciones incluyen controlar los saques de banda mediante un cronómetro en cuenta atrás, limitar la duración de los cambios a 10 segundos y asegurarse de que los jugadores que reciben atención médica permanezcan fuera del campo durante un minuto.

Estas medidas se enmarcan en las adoptadas en toda Europa, ya que la Unión Europea de Fútbol, la "UEFA", reunió a todas sus federaciones miembro para tratar de unificar las directrices arbitrales, y de ahí surgió la oposición a la "ley Vinícius" y la propuesta de sancionar a los porteros por sus actuaciones exageradas.

En lo relativo a la tecnología del videoarbitraje (VAR), la Unión Europea de Fútbol afirmó que el foco se pondrá en los errores claros y manifiestos, señalando: "El videoarbitraje debe intervenir únicamente en los casos de error claro y manifiesto, es decir, cuando la decisión del árbitro sea evidentemente errónea o cuando el árbitro pase por alto una infracción clara. El videoarbitraje no pretende volver a arbitrar el partido, sino ofrecer un apoyo esencial a los árbitros, que deben seguir siendo el eje del proceso de toma de decisiones".