«¡La liga saudí es dura!»: Ollie Watkins revela qué es lo que más le ha sorprendido en el Al-Hilal tras cambiar la Premier League y el Aston Villa por Oriente Medio

Compartir Sigue a GOAL en Google

El exdelantero del Aston Villa Ollie Watkins ha admitido que el alto nivel competitivo de la Saudi Pro League le sorprendió tras su fichaje por el Al-Hilal. Pese a haber pasado años compitiendo en la máxima categoría inglesa, el atacante de 30 años ha quedado impresionado por las exigencias técnicas y físicas del fútbol de Oriente Medio.

Anuncios

El delantero inglés elogia el nivel de la liga saudí

Watkins ha destacado la fortaleza general de los clubes de Arabia Saudí tras conocer de primera mano tanto la competición nacional como las competiciones asiáticas desde que dejó Birmingham. Llegó con una idea de cómo sería la liga formada desde fuera, pero enseguida comprobó hasta qué punto es competitiva. Tras una buena racha de partidos en Riad, el internacional inglés reflexionó sobre su adaptación al nuevo entorno.

La exigencia física rivaliza con la del fútbol inglés

Después de disputar varias temporadas con el Aston Villa en una de las ligas más exigentes de Europa antes de trasladarse a Oriente Medio, el delantero se considera en buena posición para valorar el nivel de la competición. Al hacer balance de su experiencia hasta ahora, Watkins declaró a los periodistas, según recoge winwin.com: «La liga saudí es dura y me sorprendieron la calidad de los clubes y los fundamentos. Estoy muy contento de estar aquí, en Arabia Saudí».

Sus palabras coinciden con lo que el delantero expresó justo después de debutar con el Al-Hilal contra el Al-Ahli el pasado septiembre. Tras aquel primer partido, la antigua figura del Aston Villa señaló que el despliegue físico necesario y el nivel de los jugadores rivales estaban a la altura de la intensidad a la que se había acostumbrado durante su carrera en la Premier League.

Su aportación ofensiva impulsa la lucha por el título

Watkins no ha tardado en dejar huella sobre el césped desde su llegada a Riad: suma cinco goles y cinco asistencias en ocho partidos de la Saudi Pro League. A esas cifras en la competición nacional, el futbolista de 30 años añade un gol en dos encuentros de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Anuncios Anuncios

Su impacto inmediato en ataque ha ayudado al equipo del entrenador Simone Inzaghi a alcanzar el liderato de la liga con 30 puntos en 11 partidos. Esa cifra deja al líder dos puntos por delante tanto del Al Qadsiah, segundo clasificado y que ya ha disputado 12 encuentros, como del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que también suma 28 puntos en 11 partidos.

Partido destacado Movistar+ ✅ Transmite el partido más atractivo e importante de cada jornada de la Premier League, ideal para los seguidores casuales del fútbol inglés. ✅ Este plan de streaming se puede contratar de forma independiente, sin obligar al espectador a tener servicios de fibra o telefonía móvil con la operadora. ✅ Combina el mejor partido de la jornada inglesa con encuentros de LaLiga, la Champions League, torneos de tenis, además de series originales y cine de estreno. Mensual desde 9,99 € Contrata Movistar+

Los gigantes de Riad afrontan una prueba continental

La plantilla de Inzaghi debe aparcar brevemente la defensa del título de liga para volver a centrarse en la competición continental entre semana. El Al-Hilal recibe al Shabab Al Ahli en Riad el martes 3 de noviembre, en un duelo de la cuarta jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Watkins intentará ampliar su destacado registro goleador mientras el líder saudí busca mantener su buen momento en ambas competiciones.