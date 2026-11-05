Informes de prensa saudíes han revelado los detalles del nuevo y atractivo calendario de la Roshn Saudi League para la presente temporada 2026-2027, que llega para redibujar el mapa de la competición tras la sorprendente decisión de aplazar la Copa de Asia hasta diciembre de 2027.

Según el diario "Arriyadiyah", la Liga Profesional Saudí decidió aprovechar el vacío continental para encender la competición el próximo mes de enero mediante la disputa de cuatro jornadas completas y consecutivas, las jornadas 18, 19, 20 y 21, que representan las primeras cuatro jornadas de la segunda vuelta de la competición.

El diario explicó que el arranque invernal comenzará de forma anticipada, ya que la jornada 17 se disputará el próximo 31 de diciembre y concluirá el 2 de enero, con la adopción de un nuevo sistema que otorga a los equipos un intervalo de 4 días completos entre el final de cada jornada y el inicio de la siguiente, desde la jornada 17 hasta el comienzo de la jornada 20, con el fin de conceder a los jugadores tiempo suficiente para descansar y recuperarse en el punto álgido de la temporada.

Esta revelación se produjo durante el taller de trabajo que la dirección de competiciones de la Liga celebró el jueves con los representantes de los clubes de la Roshn, para presentar la propuesta actualizada del calendario y escuchar las observaciones de los clubes antes de su aprobación oficial.

Reveló que la propuesta planteada incluye la reanudación de la liga con los partidos de la jornada 13 a partir del 26 de noviembre en curso, inmediatamente después del final de las participaciones externas de los clubes saudíes previstas entre el 23 y el 25 del mismo mes.

Sobre la mesa de debate, la dirección de competiciones puso el espinoso expediente de los partidos aplazados, que afecta a 8 clubes: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Shabab, Al-Khaleej, Al-Riyadh y Abha.

Entre las opciones planteadas con fuerza figura la de disputar los partidos aplazados de la novena jornada después del actual parón internacional, que incluyen esperados y vibrantes duelos de la cumbre: Al-Ahli contra Al-Nassr en el campo del Al-Ahli, Al-Riyadh contra Al-Hilal en el campo del Al-Riyadh, y Al-Ittihad contra Al-Shabab en el campo del Al-Ittihad.

El diario afirmó que la Liga tendrá en cuenta las observaciones de los clubes sobre todas estas propuestas antes de anunciar oficialmente las nuevas fechas en los próximos días.