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Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló sobre las líneas maestras del proyecto deportivo del club y su futuro durante su visita a la ciudad estadounidense de Nueva York. Repasó los objetivos del equipo para la presente temporada, su postura respecto al entrenador alemán Hansi Flick y su opinión sobre varias de las estrellas de la plantilla, con Lamine Yamal a la cabeza, además de los planes del club en el mercado de fichajes.

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Las declaraciones de Laporta se produjeron en una entrevista con la cadena «TUDN», recogida por el diario «Sport», en el marco de una visita centrada en la inauguración del tercer monumento dedicado a la leyenda Johan Cruyff en el Riverside Park de Nueva York, además de la celebración de reuniones de carácter estratégico.

Liga de Campeones y LaLiga

Laporta se mostró confiado en la capacidad del equipo para seguir peleando por los títulos y aseguró que el objetivo no se limita a mantener el nivel actual, sino que va más allá: conquistar nuevos logros.

El presidente del club situó la Liga de Campeones, LaLiga por tercera vez consecutiva y la Supercopa de España entre los principales objetivos de la temporada, con el deseo del equipo de competir también con fuerza por la Copa del Rey.

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Laporta elogió el trabajo de los anteriores entrenadores, Ronald Koeman y Xavi Hernández, durante los momentos difíciles que atravesó el club, y consideró que Hansi Flick ha sabido construir sobre lo logrado, después de llevar al equipo a ganar dos títulos de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.

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Afirmó que estos resultados han situado al Barcelona en el buen camino, aunque no significan que se hayan cumplido todos los objetivos marcados por la directiva.

Flick fomenta la competencia

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También destacó el papel de Flick en la gestión del grupo y explicó que el técnico alemán ha logrado consolidar la idea de que todos los jugadores son una parte fundamental del equipo, incluso con los cambios que realiza durante los partidos.

Subrayó que la claridad de ideas de Flick y su manera de tratar a los jugadores aportan estabilidad al proyecto deportivo, y señaló que ganar LaLiga por tercera vez consecutiva sería un logro histórico para el club.

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Yamal, un talento excepcional

El presidente del Barcelona ensalzó las cualidades de Yamal, a quien definió como un jugador creativo y excepcional. Señaló que ha mostrado una madurez precoz pese a su juventud y que posee una gran capacidad técnica para marcar la diferencia y entenderse con sus compañeros.

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Nombres que cuentan con la confianza del presidente

Laporta se refirió a varios jugadores del Barcelona. Apuntó la necesidad de ayudar a Alejandro Balde a recuperar la ilusión y su nivel, elogió el rendimiento de Gerard Martín y se mostró optimista con el potencial de Gabriel Jesus, al considerar que puede aportar al equipo no solo con goles, sino también con sus desmarques y su aprovechamiento de los espacios.

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Asimismo, indicó que Brian Farinas tiene una versatilidad táctica que le permite jugar en varias posiciones.

Describió a Fermín López como un futbolista de gran potencia física y elogió a Pedri, antes de hablar de la influencia de Rodri en sus compañeros, al considerar que su experiencia y su credibilidad pueden ayudar a Marc Bernal a crecer y a ganar más experiencia.

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Deco tendrá la última palabra en los fichajes

En cuanto al mercado de fichajes, Laporta no descartó que el capítulo de incorporaciones siga cerrado hasta el próximo verano, aunque dejó la decisión final en manos del director deportivo, Deco, y se mostró satisfecho con el grupo actual y confiado en los jugadores que forman la plantilla.

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Explicó que cualquier movimiento futuro estará sujeto a la evaluación de la dirección deportiva, dado que el club quiere mantener la estabilidad del proyecto y no realizar cambios sin una necesidad clara.

El presidente del Barcelona cerró su intervención mostrando su entusiasmo por el equipo actual, en un momento en el que la directiva se marca grandes objetivos para la temporada, con la lucha por la Liga de Campeones y la búsqueda del tercer título de LaLiga consecutivo a la cabeza.