La Liga española se prepara para el arranque de una nueva temporada repleta de novedades arbitrales, en el marco de los esfuerzos del comité técnico de árbitros por potenciar el tiempo efectivo de juego y hacer que los partidos sean más rápidos y fluidos, con un mayor control sobre las situaciones que provocan la interrupción del juego de forma intencionada.

Algunas de estas modificaciones llegan tras haberse aplicado en el Mundial, mientras que otras entran en vigor en España con algunas diferencias, donde el objetivo principal de los árbitros será reducir la pérdida de tiempo y actuar con firmeza ante las conductas que afectan a la continuidad de los partidos.

Una fuente del comité técnico de árbitros declaró al diario español "Marca": "Todos esperan que impere el sentido común a la hora de aplicar las nuevas normas".

Nueva sanción por retrasar los cambios

Entre las situaciones más destacadas que estarán sometidas a un mayor control se encuentra el hecho de que un jugador retrase intencionadamente su salida del campo al ser sustituido.

En caso de que el jugador supere los 10 segundos al abandonar el terreno de juego, su nuevo compañero no entrará de inmediato, sino que tendrá que esperar hasta la primera interrupción del juego después de transcurrido un minuto completo de tiempo efectivo.

En los casos de simulación de lesión habrá un mecanismo diferente; se le pedirá al jugador que finge una posible lesión que abandone el campo, y no podrá regresar hasta que haya transcurrido un minuto desde la siguiente interrupción, sin necesidad de detener el partido de nuevo para su reincorporación.

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Los porteros bajo la lupa

El comité de árbitros también prestará especial atención a los casos en los que los porteros finjan intencionadamente una lesión con el objetivo de detener el juego y perder tiempo.

En caso de que el árbitro considere que la lesión no es real y que la interrupción del juego se produjo de forma intencionada e innecesaria, el entrenador tendrá que elegir a uno de los jugadores de su equipo para que abandone el terreno de juego en menos de 10 segundos.

Y en caso de no ejecutarse la decisión, será el capitán del equipo el jugador obligado a abandonar el campo.

El comité de árbitros aclara que el árbitro, cuando disponga de indicios de que existe un intento intencionado de perder tiempo, podrá iniciar la cuenta atrás de 10 segundos y, a continuación, aplicar las sanciones y medidas previstas en las nuevas normas.

No habrá tarjeta roja por taparse la boca

Por el contrario, el comité técnico de árbitros de España decidió no aplicar uno de los puntos que generó polémica en el último período, relacionado con la posibilidad de expulsar a los jugadores que se tapan la boca mientras hablan con los rivales, en referencia a lo que mediáticamente se conoció como la "ley Vinicius".

Las normas establecidas por el International Football Association Board "IFAB" permiten a cada competición determinar si aplicará esta regla o no, y el comité de árbitros español ha optado por no adoptarla en las competiciones nacionales.

Los responsables del comité explicaron: "Para nosotros, taparse la boca no será tarjeta roja. No sabemos qué le dijo el jugador a su rival, y consideramos que expulsarlo sería algo injusto y exagerado".