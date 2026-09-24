¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ASIAN-C1-AIN-NASSR-PRESSERAFP
Traducido por

La Liga de Élite de Jouy rescata a Postecoglou del hospital del Nassr

Al Nasr FC
Al Nassr U21
1ª División
Jawwy Elite League U-21
A. Postecoglou
Arabia Saudí
Australia

El entrenador australiano recurre a la Liga Saudí sub-21

El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr, recurrió al equipo sub-21 que disputa la Jawwy Elite League para salvarse de la maldición de las lesiones que sufre en la actualidad.

El club Al-Nassr anunció ayer miércoles la ausencia de 10 jugadores en los entrenamientos en este momento debido a lesiones, lo que provocó un gran déficit, especialmente ante la ausencia de los jugadores internacionales que están con sus selecciones nacionales.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Postecoglou decidió recurrir a 7 jugadores del equipo sub-21 del Al-Nassr para entrenar con el primer equipo en la actualidad, con el fin de cubrir el evidente déficit.

La lista incluyó a los porteros Khaled Al-Dossari y Sultan Al-Mas, además de Yousef Al-Tahan, Abdulrahman Al-Enezi, Saad Haqawi, Bassam Hazazi y Awad Aman.

Esto ocurre a pesar de los resultados irregulares del equipo sub-21 en la temporada actual de la Jawwy Elite League, donde ocupa el decimocuarto lugar en la tabla de clasificación con solo 6 puntos, cosechados de dos victorias y dos derrotas.

1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 crest
Al Nassr U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21 crest
Al-Tadamon U21
Al-Tadamon U21

Mira la Liga Jawwy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

Cabe recordar que la lista de bajas del Al-Nassr incluye al francés Kingsley Coman, Saad Al-Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, Mohammed Maran, Raghad Al-Najjar, Mubarak Al-Buainain y Sultan Al-Ghannam.

Por otro lado, 8 jugadores están ausentes por estar con sus selecciones nacionales: el quinteto saudí Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan y Abdullah Al-Khaibari, los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix, además del iraquí Haidar Abdulkarim.

Pueden discutir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google