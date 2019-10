La Liga (casi siempre) tiene una lógica aplastante

Dicen que el fútbol no tiene lógica. Y es cierto. Tanto, como que el sentido común, a la larga, sí suele imperar en el torneo de la regularidad. Que se lo digan al Barça. Después de la puñalada de Anfield, del bajonazo de la Copa, de un verano caliente, de varias heridas internas provocadas por el tema Neymar, de diferentes desencuentros de índole interna, de la lesión de Messi y de un comienzo con dos victorias de cinco partidos posibles, el vuelve a tomar el mando. Valverde, discutido desde que llegó y contra las cuerdas en varias situaciones, ya tiene a su equipo liderando la tabla. Y de un tiempo a esta parte, sólo tiene buenas noticias: Messi se ha recuperado, los tres tenores empiezan a cantar lo que necesita el equipo y Frenkie De Jong se ha instalado sobre el tejado del Camp Nou para ejercer de violinista de lujo. No es un Barça en modo apisonadora, le falta un punto de brillantez y ni siquiera es un equipo capaz de cautivar al espectador, pero vuelve a dejar la sensación de que, juegue mejor o peor, tiene la regularidad que le falta al resto de aspirantes a su corona. Esto es como acaba y no como empieza, pero hay dos constantes que se repiten con el paso de las Ligas y que invitan a pensar que el equipo de Valverde es mega-favorito para conseguir otro título. Primero, la teoría se apoya con una estafistica contundente: los datos no mienten, el Barça ha ganado 8 de las últimas 11 Ligas. Una salvajada. Y segundo, la teoría va acompañada de la práctica: es casi imposible ganarle un torneo de la regularidad a un genio como Messi que, si no está lesionado, es la locomotora principal de un equipo que siempre falla menos que sus rivales. Entre otras cosas, porque con Lionel la vida siempre es más fácil.

¿Y el Madrid, qué? Pues pura lógica. Lleva meses sin estar bien y aunque algunos se parapetaban en el liderato provisional aplicando aquello de "mal de muchos, consuelo de tontos", ahora vuelve al kilómetro cero: al de un equipo gastado, desubicado y que invirtió una millonada en jugadores que, por ahora, no acaban de llenar el ojo del aficionado. El regreso de Zidane, bendecido como gran obra maestra de Florentino, ya no parece tan maravilloso. Un día es la intensidad, otro es la falta de concentración y casi siempre es entrar mal a los partidos. Síntomas que se repiten, como los de ser un equipo que defiende, cada día que pasa, algo peor. La revolución que no fue tal en verano amenaza con serlo en invierno. Entre otras cosas, porque el Madrid se va a jugar toda la temporada en Estambul, ante el . Una derrota en amenazaría con poner a Zidane en la frontera y con dinamitar un proyecto con pies de barro...antes de tiempo. Sí, el Madrid suele tener siete vidas, como los gatos, pero de un tiempo a esta parte, ya no suele caer de pie cuando salta por las ventanas. Ahora todo le cuesta más. Tiene calidad para ganar los partidos vitales y plantilla de sobra para competir los títulos pero la pregunta es ¿tiene la regularidad necesaria para competir con el Barça esta Liga? Por ahora, no lo parece. Es más, a veces da la sensación de que el Madrid intenta casi todo sin salirle casi nada. Necesita un plan. El que sea. Porque cualquier plan es mejor que no tener plan.

En el caso del tercer aspirante, el Atleti, la lógica también se está imponiendo. Y de manera aplastante. Después de que muchos tragasen - una vez más ¿hasta cuando?- el caramelo envenenado de "la mejor plantilla de la historia", el tiempo está dando la razón a Simeone. El argentino pide a su gente que no les confundan y les invita a comer pizza, alegando que si alguien duda de la identidad del equipo, lo mejor es abandonar el barco. El discurso del Cholo, que vende menos que la demagogia, es sensato: el Atleti ha cambiado hasta 8 piezas nuevas y eso se tiene que notar, el equipo aún está en construcción y mientras los nuevos se acoplan, los veteranos deben dar un paso adelante. Y precisamente esta última cuestión es la que le está costando al Atleti. Los Koke, Saúl o Costa, lejos de progresar y liderar, están retrocediendo y lastrando al grupo. Simeone no es culpable, pero sí responsable. Y ahora le toca tomar decisiones. Si algo ha demostrado este tipo a lo largo de casi una década es que sabe cómo reconducir situaciones delicadas y sacar lo mejor del grupo. A tiempo está. Saldrá de esta, partido a partido. Eso sí, que nadie se engañe: el Atleti está bastante lejos del potencial de fuego del Barça de Messi. Y quien quiera engañarse pensando lo contrario, se hará daño.