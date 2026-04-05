La decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar el título de la última Copa Africana de Naciones a la selección de Senegal y otorgárselo a Marruecos mediante una resolución administrativa ha suscitado una gran polémica en el continente africano, ya que muchos la han considerado un precedente sin precedentes en la historia del torneo.

La decisión se tomó tras la revisión por parte de la Comisión de Disciplina de la CAF de los acontecimientos de la final que enfrentó a ambas selecciones, la cual se suspendió a pocos minutos de su finalización tras la retirada de los jugadores de Senegal en protesta por unas decisiones arbitrales controvertidas.

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En virtud de los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo, la CAF consideró que la retirada constituía un «rechazo a continuar el partido», por lo que se adjudicó la victoria a Marruecos y se le otorgó oficialmente el título.

En medio de la polémica, el exjugador sudafricano Mark Fish, del Lazio italiano y exintegrante de la selección Bafana Bafana, salió a expresar su rotundo rechazo a la decisión de la CAF, afirmando que Senegal es el verdadero campeón del torneo.

Fisch declaró en televisión: «Para mí, el ganador es Senegal y me cuesta creerlo, así que pase lo que pase, considero que la selección de Senegal es la campeona de África».

Las declaraciones de Fiche se producen en un momento delicado, ya que la CAF se enfrenta a una presión cada vez mayor en cuanto a la transparencia y la independencia en la toma de sus decisiones.

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